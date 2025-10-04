Activista del PN era joven asesinada con al menos 12 disparos en Patuca, Olancho

Activista del Partido Nacional (PN) era Michell Varela Vallecillo, de tan solo 20 años de edad, quien fue asesinada a disparos al interior de una cantina ubicada en el sector de Palentina, municipio de Patuca, departamento de Olancho, el pasado viernes 3 de octubre.
Según el reporte de familiares, la joven también conocida en redes como "Michell Palma" y "Pitu", llegó a la cantina a comprar bebidas alcohólicas cuando de pronto le comenzaron a disparar por lo que corrió hacia un baño a esconderse.
El cadáver de la fémina, quien vestía solamente un camisón, quedó tendido en el interior del baño con heridas. Según las autoridades, la joven recibió unos 12 impactos de bala.
Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y la identidad del responsable de este crimen. Sin embargo, la policía informó que se encuentra investigando.
El alcalde de Patuca, Juan Colindres, lamentó la muerte de Michell, recordando que era militante nacionalista. "Era una joven activista de nuestro Partido Nacional, anduvo en campaña en diferentes sectores en la zona montañosa", manifestó.
"Pedimos el apoyo y la investigación de estos hechos, porque Patuca se ha convertido en un pueblo con bastantes problemas de seguridad y hemos puesto las denuncias, pero no vemos resultados", agregó el edil de Patuca, evidenciando el aumento de violencia en la región.
Según allegados de Michelle, quien era originaria de Olancho, era popular en redes sociales por su carisma y personalidad.
Familiares, amigos y conocidos de la joven lamentan su muerte y piden a las autoridades que este crimen no se quede en la impunidad, como en la mayoría de los casos.
Un día antes de su muerte, Michelle se había pronunciado por la muerte de un amigo cercano "Dueles hermanito", escribió en sus redes sociales. "Ahora eres tú", respondió en la publicación una amiga de la víctima, tras su terrible muerte.
"Descansa en paz, amiga querida, tu luz siempre vivirá en mi corazón". "No lo puedo creer". "Vuela alto, Michelle". "Mi más sentido pésame para toda su familia", son algunos de los mensajes de amigos y conocidos de la joven, que dejaron plasmados en redes sociales.
La muerte de Michell se suma a los 174 asesinatos de mujeres en el país, en lo que va del 2025.
Mientras las autoridades han referido que investigarán, la familia de Michell le da el último adiós.