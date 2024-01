Capturan a presuntos miembros de la Pandilla 18 tras agredir a policías en la capital

La detención de los sospechosos causó enojo en varios pobladores, quienes aseguraron que no son pandilleros y que la Policía llegó con la intención de detener a quien fuese.

“Ahí dice ‘Servir y proteger’ y no están sirviendo ni protegiendo”, dijo un ciudadano, mientras señalaba el logo de la Policía. “Llegaron a El Picachito y golpearon a todo el que encontraban, mi sobrino estaba ahí... Él se estaba tomando una cerveza, sí, no es mentira, pero le dijeron que lo iban a registrar, cuando le meten la mano a él no le gustó y fue un problema. Se llevaban detenido a todo el que encontraban”, añadió.