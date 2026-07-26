Capturan a mexicano por robar más de 190 mil lempiras de cajeros automáticos en SPS

San Pedro Sula, Cortés.- Un ciudadano de origen mexicano fue capturado este domingo 26 de julio, acusado de robar más de 190 mil lempiras a una institución bancaria de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso de 25 años, originario de Culiacán, México, y residente en Barrio el Centro de San Pedro Sula, presuntamente formaba parte de una modalidad delictiva basada en la manipulación de los sistemas informáticos en cajeros automáticos.

Sucesión de hecho hasta el momento de la detención

El primer incidente fue detectado en un cajero ubicado en una agencia de la 7 calle de San Pedro Sula, donde se registraron múltiples transacciones sospechosas.

Horas más tarde, el sistema de seguridad del banco emitió una nueva alerta desde otro cajero, donde un individuo con las mismas características realizaba el mismo procedimiento para retirar una considerable cantidad de dinero. La detención se llevó a cabo en las cercanías de un cajero automático ubicado en el bulevar del Norte, sector Los Álamos, San Pedro Sula, luego de que el departamento de seguridad de la institución financiera detectara una serie de transacciones que comprometían el funcionamiento del sistema.

Cerca de 200 mil lempiras decomisados

Durante la inspección, ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la INTERPOL y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), al detenido se le decomisaron 190 mil lempiras en efectivo, distribuidos en billetes de 500, además de un teléfono celular, el cual será sometido a análisis.