Capturan a hombre que entregó a “Carita” a matones

Por la muerte del menor, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo el jueves 26 de marzo a Eder Antonio Portillo Turcios , Víctor Geovany Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech.

San Pedro Sula, Honduras.- Las investigaciones en torno al crimen de Víctor Aarón Mejía Córdoba, conocido como “Carita”, de 16 años de edad, quien trabajaba como limpiaparabrisas en la avenida Junior de esta ciudad, indican que el hecho fue planificado y que un hombre lo habría entregado a sus victimarios.

A los tres se les dictó detención judicial y fueron remitidos al Centro Penal de El Progreso, Yoro. Aunque los detenidos están vinculados al caso, únicamente Portillo Turcios es acusado por el delito de asesinato, mientras que los otros dos enfrentan cargos por tenencia ilegal de arma de fuego.



De acuerdo con el reporte policial, la madrugada del 12 de julio, “Carita” se encontraba acompañada por un adulto que ingería bebidas alcohólicas en un negocio cercano a un billar, en el bordo Esquipulas Uno, en el sector noreste de la ciudad.



Propuso salir del local para comprar marihuana y, una vez afuera, lo sujetó por los brazos, lo condujo por varias calles y lo entregó a otros dos hombres que lo esperaban en un vehículo. Posteriormente, el menor fue hallado sin vida a la orilla del segundo anillo de circunvalación.