Capturan a dos hermanos que presuntamente mataron a Ingrid Fúnez en Colón: "Nos pagaron L20,000"

Según un vocero de la Policía Nacional en esa zona, los detenidos fueron identificados como Alexi y Justin Castillo Cardona , de 20 y 22 años de edad, respectivamente.

Colón, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras informó este lunes 21 de septiembre que luego de un intenso operativo lograron capturar a dos hermanos, presuntos sicarios que asesinaron a Ingrid Fúnez en el sector de La Abiscinia, Tocoa, departamento de Colón , por una suma de 20,000 lempiras.

Las autoridades mencionaron que los individuos estuvieron a punto de ser linchados por pobladores enardecidos antes de que llegaran las patrullas a la zona.

Durante el operativo, las autoridades le decomisaron a los sospechosos un arma de fuego tipo pistola, con la que asesinaron a la víctima, y dos motocicletas en las que se movilizaban.

El reporte de las autoridades detalla que durante las últimas horas, Ingrid se encontraba en su lugar de trabajo cuando de pronto llegaron los criminales. Uno de ellos ingresó al local y, sin mediar palabras, le disparó hasta quitarle la vida.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras cometer el crimen, los individuos se dieron a la fuga, mientras que el cuerpo de la víctima quedó tendido en el lugar con evidentes heridas por arma de fuego.

Las autoridades policiales llegaron para acordonar la escena del crimen e iniciar indagaciones. Posteriormente, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para efectos de autopsia.

A pesar de la huida, los hechores fueron capturados horas después de cometer el delito. Según las investigaciones de la DPI, uno de ellos confesó habían recibido la suma de 20,000 lempiras por acabar con la vida de la fémina, aunque sin detallar quién.

La comunidad se encuentra consternada por la muerte de la joven, por lo que piden a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre los responsables.

Actualmente, se dio a conocer que los hermanos Castillo Cardona ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes mientras continúa el proceso de investigación.