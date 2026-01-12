Capturan a exdiputado Hermín Urquía por agresión sexual a una menor

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado suplente Hermín Urquía Reyes fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el barrio Guanacaste de la capital de Honduras, tras ser señalado por el delito de violación.

Urquía Reyes, que fungió en el cargo en el período 2014 -2018, habría aprovechado una relación de confianza y amistad con la afectada para supuestamente agredirla sexualmente en al menos cuatro ocasiones mientras la menor estaba sola en su habitación.

Según el Ministerio Público, el exparlamentario es señalado por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad.