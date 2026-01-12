  1. Inicio
Capturan a exdiputado Hermín Urquía por agresión sexual a una menor

Según las investigaciones del Ministerio Público, el excongresista habría aprovechado una relación de confianza y amistad para cometer el delito

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 14:51
Capturan a exdiputado Hermín Urquía por agresión sexual a una menor

El excongresista será trasladado hacia Santa Bárbara para enfrentar la justicia ya que fue en este lugar donde se cometió el crimen.

Foto: @MP_Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado suplente Hermín Urquía Reyes fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el barrio Guanacaste de la capital de Honduras, tras ser señalado por el delito de violación.

Urquía Reyes, que fungió en el cargo en el período 2014 -2018, habría aprovechado una relación de confianza y amistad con la afectada para supuestamente agredirla sexualmente en al menos cuatro ocasiones mientras la menor estaba sola en su habitación.

Según el Ministerio Público, el exparlamentario es señalado por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad.

La fiscalía informó que una de las investigaciones determinó que "en una de las ocasiones mientras la menor descansaba, el supuesto agresor se sentó en una silla y tras una breve conversación, comenzó a tocar de forma inapropiada a la víctima, incluso besando su boca, ante esta acción inadecuada la menor se levantó y se retiró de la habitación".

Los hechos ocurrieron en Santa Bárbara, lugar donde se cometieron las violaciones, por lo que Urquía Reyes será llevado hasta esa zona del país para iniciar el proceso penal en su contra.

