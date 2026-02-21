Capturan a dos hermanos sospechosos de agresión sexuala su hermana en Siguatepeque

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hermanos fueron capturados por agentes de la Policía Nacional acusados de cometer el delito de agresiones sexuales agravadas continuas en contra de su propia hermana. La acción la ejecutaron los uniformados en la aldea El Porvenir del municipio de Siguatepeque, Comayagua, en atención a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Penal de Siguatepeque el 17 de febrero de 2026.

Los agentes policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 16 (UMEP-16) ejecutaron las dos órdenes de captura mediante labores de vigilancia y seguimiento de los hermanos con edades de 19 y 21 años, ambos residentes en la aldea El Porvenir, Siguatepeque. El informe policial establece que los sospechosos fueron requeridos "por suponerlos responsables del delito de otras agresiones sexuales agravadas continuas, en perjuicio de su propia hermana". De acuerdo con el expediente judicial, las órdenes de captura fueron emitidas el 17 de febrero de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Siguatepeque, por lo que los agentes policiales realizaron labores de localización, vigilancia y seguimiento hasta lograr la captura de los imputados en la misma comunidad donde residían.