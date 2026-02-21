  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a dos hermanos sospechosos de agresión sexuala su hermana en Siguatepeque

El Juzgado de lo Penal de Siguatepeque emitió las órdenes de captura el pasado 17 de febrero, por lo que los agentes realizaron las acciones correspondientes

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 12:46
Capturan a dos hermanos sospechosos de agresión sexuala su hermana en Siguatepeque

Los agentes de la Policía Nacional capturaron a los dos hermanos y fueron remitidos al Juzgado de lo Penal de Siguatepeque que había emitido las órdenes el pasado 17 de febrero.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hermanos fueron capturados por agentes de la Policía Nacional acusados de cometer el delito de agresiones sexuales agravadas continuas en contra de su propia hermana.

La acción la ejecutaron los uniformados en la aldea El Porvenir del municipio de Siguatepeque, Comayagua, en atención a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Penal de Siguatepeque el 17 de febrero de 2026.

Capturan a hombre por abusar y embarazar a hermana de 11 años

Los agentes policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 16 (UMEP-16) ejecutaron las dos órdenes de captura mediante labores de vigilancia y seguimiento de los hermanos con edades de 19 y 21 años, ambos residentes en la aldea El Porvenir, Siguatepeque.

El informe policial establece que los sospechosos fueron requeridos “por suponerlos responsables del delito de otras agresiones sexuales agravadas continuas, en perjuicio de su propia hermana”.

De acuerdo con el expediente judicial, las órdenes de captura fueron emitidas el 17 de febrero de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Siguatepeque, por lo que los agentes policiales realizaron labores de localización, vigilancia y seguimiento hasta lograr la captura de los imputados en la misma comunidad donde residían.

20 años después, hombre es detenido por violar y embarazar a su hermanita en Comayagua

Al momento de su detención, a los sospechosos se les leyeron y explicaron sus derechos como detenidos y posteriormente fueron trasladados a las instalaciones policiales para la elaboración del expediente correspondiente y su remisión ante la autoridad judicial competente.

Los equipos de investigación continúan con las acciones para combatir los delitos que atentan contra la dignidad, integridad y seguridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y la protección de las víctimas, especialmente en casos de violencia sexual y familiar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias