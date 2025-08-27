Capturan a tres cabecillas de la pandilla 18 en un sector de Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras.- Tres presuntos cabecillas de la Pandilla 18 fueron detenidos en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas en la colonia San Antonio, del sector Chamelecón, de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los detenidos fueron identificados como Yeison David Irías Chavarría y Cristian Josué Bertrand Trejo, acusados por las autoridades de ser los encargados de supervisar el envío de armas, droga, municiones y coordinar el sicariato de la organización criminal en el sector.