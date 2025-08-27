  1. Inicio
Capturan a tres cabecillas de la pandilla 18 en un sector de Chamelecón

Los detenidos son acusados de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y asociación para delinquir

  27 de agosto de 2025
Yeison Irías Chavarría y Cristian Bertrand Trejo son dos de los líderes de la pandilla 18 capturados por las autoridades en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras.- Tres presuntos cabecillas de la Pandilla 18 fueron detenidos en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas en la colonia San Antonio, del sector Chamelecón, de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los detenidos fueron identificados como Yeison David Irías Chavarría y Cristian Josué Bertrand Trejo, acusados por las autoridades de ser los encargados de supervisar el envío de armas, droga, municiones y coordinar el sicariato de la organización criminal en el sector.

El tercer requerido es un menor de edad de 16 años identificado con el alias de Ñengo Flow, quien, según el expediente, desde hace dos años se dedica a la venta y distribución de drogas, armas y municiones, además de realizar el cobro de extorsión a comercios de Chamelecón y alrededores.

Las tres personas cuentan con antecedentes delictivos.

A los capturados les decomisaron tres pistolas con sus respectivos cargadores y más de 200 envoltorios de marihuana y cocaína listos para la venta.

