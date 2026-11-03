Capturan aspirante a bombero acusado de violación en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un aspirante a bombero fue detenido este martes tras ser acusado por el delito de violación en San Pedro Sula, Cortés, en perjuicio de una joven compañera de curso.
Según el documento investigativo, los hechos se registraron el día lunes 1 de noviembre cuando la víctima, una joven de 18 años, se encontraba recibiendo el curso de formación al igual que el imputado.
La aprehensión se dio en respuesta a la denuncia presentada por la víctima, por lo que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acudieron a la colonia Prado Alto, a la altura de la Central de Bomberos donde encontraron al sospechoso.
El detenido es un hombre de 27 años, aspirante a bombero, originario y residente del municipio de Morazán, departamento de Yoro.
De acuerdo a la denuncia, la joven se encontraba sola en el interior de la cocina, cuando el sospechoso presuntamente habría utilizado la fuerza para someterla y abusar sexualmente de ella, sin su consentimiento.
Tras conocer la denuncia, equipos especializados de la DPI desarrollaron las diligencias correspondientes, logrando ubicar y detener al sospechoso, quien será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal conforme a lo establecido en la legislación hondureña.