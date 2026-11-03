Capturan aspirante a bombero acusado de violación en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un aspirante a bombero fue detenido este martes tras ser acusado por el delito de violación en San Pedro Sula, Cortés, en perjuicio de una joven compañera de curso.

Según el documento investigativo, los hechos se registraron el día lunes 1 de noviembre cuando la víctima, una joven de 18 años, se encontraba recibiendo el curso de formación al igual que el imputado.

La aprehensión se dio en respuesta a la denuncia presentada por la víctima, por lo que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acudieron a la colonia Prado Alto, a la altura de la Central de Bomberos donde encontraron al sospechoso.