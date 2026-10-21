Capturan a alias “El Trigueño”, presunto integrante de la Pandilla 18, en Puerto Lempira

Puerto Lempira, Honduras.-Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, durante un operativo en el que también decomisaron uniformes militares y equipo táctico. El detenido fue identificado como Gary Hainz Ordoñez Morfe, de 32 años, conocido con el alias de “El Trigueño”, quien, de acuerdo con las investigaciones policiales, presuntamente formaría parte de la clica Colombia Lero Saicos (CLCS), vinculada a la Pandilla 18.

La operación se ejecutó el miércoles 21 de octubre en el barrio El Porvenir No. 1, en el marco del Plan Escudo de Honduras, mediante saturaciones estratégicas realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), adscritos a la Unidad Departamental de Policía No. 9 (UDEP-9). Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos uniformes militares moteados pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras, dos pantalones tácticos con etiquetas IMFFAA y un par de botas tácticas negras con la misma leyenda.

Asimismo, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán analizados por los equipos de inteligencia para determinar si contienen información relevante para las investigaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la información policial, el sospechoso presuntamente tendría el rango de “soldado” dentro de la estructura criminal. La Policía Nacional informó que el detenido registra antecedentes por asociación ilícita, portación ilegal de armas, amenazas, daños y escándalo en la vía pública, con registros de arrestos desde 2012 hasta fechas recientes.