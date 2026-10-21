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Capturan a alias “El Trigueño”, presunto integrante de la Pandilla 18, en Puerto Lempira

El detenido formaría parte de la clica Colombia Lero Saicos (CLCS), vinculada a la Pandilla 18, de acuerdo con el informe policial

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 16:33
Capturan a alias “El Trigueño”, presunto integrante de la Pandilla 18, en Puerto Lempira

El detenido fue identificado como Gary Hainz Ordoñez Morfe, de 32 años, conocido con el alias de “El Trigueño”.

 Foto: Cortesía DAET

Puerto Lempira, Honduras.-Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, durante un operativo en el que también decomisaron uniformes militares y equipo táctico.

El detenido fue identificado como Gary Hainz Ordoñez Morfe, de 32 años, conocido con el alias de “El Trigueño”, quien, de acuerdo con las investigaciones policiales, presuntamente formaría parte de la clica Colombia Lero Saicos (CLCS), vinculada a la Pandilla 18.

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La operación se ejecutó el miércoles 21 de octubre en el barrio El Porvenir No. 1, en el marco del Plan Escudo de Honduras, mediante saturaciones estratégicas realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), adscritos a la Unidad Departamental de Policía No. 9 (UDEP-9).

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos uniformes militares moteados pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras, dos pantalones tácticos con etiquetas IMFFAA y un par de botas tácticas negras con la misma leyenda.

Tras su captura, Ordoñez Morfe fue remitido ante las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas.

Tras su captura, Ordoñez Morfe fue remitido ante las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas.

 (Foto: Cortesía DAET)

Asimismo, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán analizados por los equipos de inteligencia para determinar si contienen información relevante para las investigaciones.

Según la información policial, el sospechoso presuntamente tendría el rango de “soldado” dentro de la estructura criminal.

La Policía Nacional informó que el detenido registra antecedentes por asociación ilícita, portación ilegal de armas, amenazas, daños y escándalo en la vía pública, con registros de arrestos desde 2012 hasta fechas recientes.

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Tras su captura, Ordoñez Morfe fue remitido ante las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

Las autoridades indicaron que, mediante el Plan Escudo de Honduras, mantienen operativos de inteligencia e investigación orientados a identificar y desarticular estructuras criminales en el territorio nacional.

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Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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