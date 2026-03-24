Captura a un hombre acusado de abusar de su hija en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras. — Un ciudadano de la tercera edad fue capturado en las últimas horas por suponerlo responsable del delito de violación agravada continua en perjuicio de su propia hija, una menor de 13 años, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

La operación policial inició tras recibir denuncias interpuestas por familiares y vecinos de la zona. Según explicó la subinspectora Carol Alemán, estos testimonios permitieron que los agentes de investigación activaran los protocolos correspondientes de manera inmediata para proteger a la víctima.

El capturado es un hombre de 61 años, originario del municipio de Esparta, Atlántida, y residente en el sector donde se realizó la intervención.