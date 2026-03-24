Captura a un hombre acusado de abusar de su hija en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras. — Un ciudadano de la tercera edad fue capturado en las últimas horas por suponerlo responsable del delito de violación agravada continua en perjuicio de su propia hija, una menor de 13 años, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.
La operación policial inició tras recibir denuncias interpuestas por familiares y vecinos de la zona. Según explicó la subinspectora Carol Alemán, estos testimonios permitieron que los agentes de investigación activaran los protocolos correspondientes de manera inmediata para proteger a la víctima.
El capturado es un hombre de 61 años, originario del municipio de Esparta, Atlántida, y residente en el sector donde se realizó la intervención.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso habría cometido los abusos durante un periodo prolongado de aproximadamente cinco años. "La operación se desarrolló luego de recibir denuncias interpuestas por parte de algunos familiares como de vecinos, lo que permitió a los agentes activar los protocolos de investigación", detalló la subinspectora Alemán.
El informe policial indica que la menor presuntamente fue víctima de estas agresiones desde que tenía 8 años de edad.
Respecto al perfil del sospechoso, la subinspectora señaló que las autoridades realizaron el seguimiento necesario para asegurar su detención.
Tras la detención, el ciudadano fue trasladado y puesto a disposición de las instancias del Ministerio Público. En dicha sede judicial deberá responder por los cargos de violación agravada continua que se le imputan de acuerdo con las pruebas recabadas hasta el momento.