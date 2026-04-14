Caen presuntos sicarios cuando se dirigían a ejecutar a dos ciudadanos en Santa Bárbara

La acción policial se llevó a cabo en la aldea San Isidro, municipio de San Luis , departamento de Santa Bárbara, donde fueron detenidos alias “Joche”, de 21 años, originario de Choloma, Cortés, y alias “El Chele”, de 42 años, originario y residente en la zona.

Santa Bárbara, Honduras.- Una operación de inteligencia permitió a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) frustrar un doble homicidio en el occidente del país, tras la captura de dos presuntos sicarios que se dirigieron a ejecutar a dos ciudadanos.

De acuerdo con las investigaciones, ambos individuos estarían vinculados a actividades de sicariato y operaban de manera independiente en distintas regiones del país.

Sin embargo, al momento de su detención, se presume que tenían como objetivo asesinar a dos personas en Santa Bárbara, acción que fue impedida por la rápida intervención de los agentes.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor, 10 casquillos, dos proveedores para fusil, una prenda similar a la utilizada por la Policía Militar , 17 envoltorios con supuesta cocaína, teléfonos celulares y una motocicleta.

Los capturados fueron remitidos a las autoridades competentes, acusados ​​de actos preparatorios para el delito de homicidio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido, así como uso indebido de indumentaria militar.