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Caen presuntos sicarios cuando se dirigían a ejecutar a dos ciudadanos en Santa Bárbara

La intervención policial permitió detener a dos presuntos sicarios que se dirigían a cometer un doble homicidio en Santa Bárbara, evitando así la muerte de dos ciudadanos

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 06:49
Caen presuntos sicarios cuando se dirigían a ejecutar a dos ciudadanos en Santa Bárbara

Los sujetos fueron encontrados en posesión de armas de fuego y una motocicleta.

 Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- Una operación de inteligencia permitió a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) frustrar un doble homicidio en el occidente del país, tras la captura de dos presuntos sicarios que se dirigieron a ejecutar a dos ciudadanos.

La acción policial se llevó a cabo en la aldea San Isidro, municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara, donde fueron detenidos alias “Joche”, de 21 años, originario de Choloma, Cortés, y alias “El Chele”, de 42 años, originario y residente en la zona.

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De acuerdo con las investigaciones, ambos individuos estarían vinculados a actividades de sicariato y operaban de manera independiente en distintas regiones del país.

Sin embargo, al momento de su detención, se presume que tenían como objetivo asesinar a dos personas en Santa Bárbara, acción que fue impedida por la rápida intervención de los agentes.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor, 10 casquillos, dos proveedores para fusil, una prenda similar a la utilizada por la Policía Militar , 17 envoltorios con supuesta cocaína, teléfonos celulares y una motocicleta.

Los capturados fueron remitidos a las autoridades competentes, acusados ​​de actos preparatorios para el delito de homicidio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido, así como uso indebido de indumentaria militar.

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La DIPAMPCO destacó que esta intervención evitó la pérdida de vidas humanas y reafirma su compromiso de combatir las estructuras criminales que operan bajo distintas modalidades en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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