Cae uno de los hombres que le quitó la vida a menor en colonia José Ángel Ulloa

Las autoridades confirmaron la captura del sospechoso, identificado únicamente como un operario de maquila de 43 años, originario de Choluteca y residente en la colonia José Arturo Duarte, en el Distrito Central.

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto responsable de la muerte de Anthony Jesús Lara Reyes , de 17 años, ocurrida en la colonia José Ángel Ulloa, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró la tarde del domingo 17 de agosto del presente año en la colonia José Ángel Ulloa. El detenido, junto a otro individuo, se conducía en un vehículo tipo turismo, en el cual interceptaron al joven Anthony Jesús Lara Reyes, a quien acusaban de haber ingresado a robar a su vivienda.

Los sospechosos portaban un arma de fuego tipo pistola y, haciendo uso de ella, el acompañante del detenido disparó contra el menor, hiriéndolo en el costado izquierdo del abdomen.

En el lugar de los hechos se recolectó como evidencia un casquillo calibre 9 milimetros. Tras el suceso, uno de los agresores se dio a la fuga, mientras que el otro fue capturado en el sitio por los agentes policiales.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal, mientras se mantiene la búsqueda del segundo implicado.

El capturado es señalado como supuesto responsable del delito de asesinato en perjuicio del joven de 17 años.

Un tío del fallecido expresó: Da pena decirlo, pero lo voy a decir ante Dios: se dedicaba a agarrar lo ajeno y yo sé que esto da vergüenza como familiar, pero la verdad es que a veces lo hacía; no sé por qué lo hacía, si lo hacía por necesidad o no sé por qué, pero nosotros lo apoyábamos”.