Muerto hallan a joven que había sido privado de su libertad

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven, a quien sus familiares buscaban tras haber sido privado de su libertad ayer, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la colonia Centroamérica, sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La víctima fue hallada en un solar baldío de la zona, en medio de un matorral, con un disparo en el cuello, según informó la Policía Nacional, que llegó al lugar tras el aviso de algunos vecinos.

Las autoridades confirmaron que se trataba del joven cuya desaparición había sido denunciada; sin embargo, no brindaron más detalles del caso. El hallazgo ocurre después de 48 horas sin muertes violentas en San Pedro Sula. Se desconoce si el joven, de unos 25 años de edad, fue ejecutado en el lugar o si únicamente lo abandonaron ahí.

