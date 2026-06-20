Cae el supuesto cabecilla de "Los Zanates" acusado del asesinato de dos hermanos en Concordia

Olancho, Honduras.- El presunto cabecilla de una banda delictiva conocida como “Los Zanates”, y que opera en el departamento de Olancho, fue detenido por elementos de la Policía Nacional (PN), en esa zona del país. Se trata de Sadis Modesto Escoto Galindo, de 42 años de edad, originario y con domicilio en la aldea Suyapita, del municipio de Guayape, siempre en el mismo departamento de Olancho. Sadis Escoto fue capturado este sábado -20 de junio- en el barrio Belén, en la ciudad de Juticalpa, y es acusado del asesinato de dos hermanos.

El hecho ocurrió el 3 de junio del año 2025, en el municipio de Concordía, Olancho; en dónde fallecieron los hermanos Pablo Padilla Cálix y Dimas de Jesús Padilla Cálix.

Cabecilla

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado como supuesto líder de la estructura criminal “Los Zanates”, la cual tendría presencia y operación en el municipio de Guayape, Concordia y Orica; este último en el norte del departamento de Francisco Morazán. La orden de captura fue emitida el pasado 1 de junio del 2026, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, por suponerlo responsable del delito de asesinato.