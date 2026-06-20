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¡Eliminadas! Haití y Turquía se despiden del Mundial 2026

El inicio de la segunda fecha de la Copa del Mundo nos dejó a los primeros países que se regresan a casa después de no ganar sus dos partidos del grupo

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 10:51
¡Eliminadas! Haití y Turquía se despiden del Mundial 2026

Haití y Turquía se despiden del Mundial con rendimientos por debajo de lo esperado.

 Foto: EFE

California, Estados Unidos.- Tras finalizar la jornada del viernes 19 de junio, el Mundial 2026 conoció a las primeras selecciones que dicen adiós al torneo: Haití y Turquía.

Haití se despidió del Mundial luego de caer por un contundente marcador de 3-0 contra Brasil, que sumado a la derrota por la mínima frente a Escocia, lo relega a la cuarta posición del grupo, sin opciones de clasificar en la última fecha.

Los Granaderos estuvieron más de cinco décadas sin jugar un Mundial.

"Los Granaderos" estuvieron más de cinco décadas sin jugar un Mundial.

 (Foto: Cortesía X de la Selección de Haití)

Los caribeños, que regresaban a un torneo de este calibre después de 52 años, se van con cero goles a favor y cuatro en contra, con la sensación de haber merecido por lo menos un empate contra los escoceses en su primero partido, un encuentro plagado de varias decisiones arbitrales que perjudicaron a los dirigidos por Sébastien Migné.

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Por su parte, Turquía es una de las máximas decepciones en esta Copa del Mundo, luego de caer 2-0 contra Australia en su debut y no ser capaz de sacar al menos un punto en su duelo ante Paraguay, que jugó con un futbolista menos durante todo el segundo tiempo tas la expulsión de Miguel Almirón tras cubrirse la boca al decirle algo al jugador turco Mert Müldür.

En zona mixta, una de las estrellas del Real Madrid y líder de ​​​los turcos, Arda Güler, no se guardó nada: "Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados. Todos jugamos en clubes de élite y deberíamos hacerlo mucho mejor".

Güler completó 58 pases y tres remates a portería contra Paraguay.

Güler completó 58 pases y tres remates a portería contra Paraguay.

 (Foto: EFE)

Y no es para menos, ya que Turquía disparó 62 veces a puerta entre ambos partidos, incapaces de anotar aunque sea un gol que los mantuviese vivos en su lucha por avanzar de ronda.

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Último partido de ambas selecciones en este Mundial

Haití cerrará su participación el próximo miércoles 24 de junio a las cuatro de la tarde, hora hondureña, contra Marruecos, mientras que Turquía lo hará un día después en Los Ángeles frente a una de las sedes del evento, Estados Unidos, con el objetivo de darle una pequeña alegría a sus respectivos países.

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Redacción web
Mario Ramírez

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