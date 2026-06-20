¡Eliminadas! Haití y Turquía se despiden del Mundial 2026

California, Estados Unidos.- Tras finalizar la jornada del viernes 19 de junio, el Mundial 2026 conoció a las primeras selecciones que dicen adiós al torneo: Haití y Turquía. Haití se despidió del Mundial luego de caer por un contundente marcador de 3-0 contra Brasil, que sumado a la derrota por la mínima frente a Escocia, lo relega a la cuarta posición del grupo, sin opciones de clasificar en la última fecha.

Los caribeños, que regresaban a un torneo de este calibre después de 52 años, se van con cero goles a favor y cuatro en contra, con la sensación de haber merecido por lo menos un empate contra los escoceses en su primero partido, un encuentro plagado de varias decisiones arbitrales que perjudicaron a los dirigidos por Sébastien Migné.

Por su parte, Turquía es una de las máximas decepciones en esta Copa del Mundo, luego de caer 2-0 contra Australia en su debut y no ser capaz de sacar al menos un punto en su duelo ante Paraguay, que jugó con un futbolista menos durante todo el segundo tiempo tas la expulsión de Miguel Almirón tras cubrirse la boca al decirle algo al jugador turco Mert Müldür. En zona mixta, una de las estrellas del Real Madrid y líder de ​​​los turcos, Arda Güler, no se guardó nada: "Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados. Todos jugamos en clubes de élite y deberíamos hacerlo mucho mejor".

Y no es para menos, ya que Turquía disparó 62 veces a puerta entre ambos partidos, incapaces de anotar aunque sea un gol que los mantuviese vivos en su lucha por avanzar de ronda.

Último partido de ambas selecciones en este Mundial