Busito se incendia en la carretera al oriente; hay heridos con quemaduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un vehículo tipo busito que circulaba por la carretera hacia el oriente se incendió durante la madrugada de este lunes 15 de junio a la altura de la colonia Villa Vieja, en el kilómetro 1, dejando dos personas con quemaduras.
Según el relato de testigos, una patrulla patrulla policial que transitaba por la zona alertó sobre la emergencia y auxilió a los pasajeros, trasladándolos de inmediato hacia el Hospital Escuela para que recibieran atención médica.
Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos se desplegó hasta el lugar para apagar las llamas que consumían la unidad.
El busito quedó completamente calcinado junto a la carga que llevaba, que incluía un freezer, dos llantas de repuesto y el armazón de uno de los asientos de bus.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona, debido a que el vehículo quedó volcado. Se espera que gestionen el retiro de la unidad e inicien las investigaciones sobre las causas que provocaron el siniestro.