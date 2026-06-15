Busito se incendia en la carretera al oriente; hay heridos con quemaduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un vehículo tipo busito que circulaba por la carretera hacia el oriente se incendió durante la madrugada de este lunes 15 de junio a la altura de la colonia Villa Vieja, en el kilómetro 1, dejando dos personas con quemaduras.

Según el relato de testigos, una patrulla patrulla policial que transitaba por la zona alertó sobre la emergencia y auxilió a los pasajeros, trasladándolos de inmediato hacia el Hospital Escuela para que recibieran atención médica.