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Bus cae a hondonada en Teupasenti, El Paraíso, y deja varios heridos

Un bus interurbano cayó a una hondonada en Teupasenti, El Paraíso, dejando varios heridos. Los afectados fueron trasladados al Hospital Gabriela Alvarado en Danlí

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 12:34
Bus cae a hondonada en Teupasenti, El Paraíso, y deja varios heridos

Bus cae a hondonada en Teupasenti y deja varios heridos.

 Foto: Redes sociales

Teupasenti, Honduras.- Un bus de transporte interurbano cayó a una hondonada la mañana de este domingo en el sector de El Corralito, municipio de Teupasenti, en El Paraíso, Honduras, dejando como saldo varias personas heridas.

De acuerdo con información preliminar, la unidad había iniciado su recorrido desde la comunidad de Corralitos con destino a la ciudad de Danlí cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control, salió de la vía y el vehículo terminó en una hondonada.

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Los lesionados fueron trasladados al Hospital Gabriela Alvarado, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Se informó que el autobús era conducido por Diego Antonio Lagos Zambrano, y en la unidad también viajaba su esposa, Saira Godoy, originaria de Potrerillos, quien se desempeñaba como cobradora.

Según reportes preliminares, la pareja se encuentra fuera de peligro, lo que ha brindado alivio a sus familiares.

El accidente se registró en medio del alto flujo vehicular por el feriado de Semana Santa, periodo en el que se incrementan los desplazamientos hacia distintos puntos del país.

Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre las causas del percance, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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