Joven muere tras caer árbol sobre su vivienda en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven de 26 años falleció la madrugada de este Domingo de Resurrección luego de que un árbol cayera sobre su vivienda en los bordos del río Blanco, en San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como Eber Antonio Larios García, quien se dedicaba al lavado de vehículos. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, mientras dormía junto a dos de sus hermanos en una casa construida con láminas de zinc y nylon.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, un fuerte estruendo los despertó repentinamente, seguido del colapso del techo, provocado por la caída de un frondoso árbol de higo.
Uno de sus hermanos relató que, al intentar reaccionar, encontró a Eber atrapado bajo el tronco y las ramas. Aunque intentaron auxiliarlo, no lograron liberarlo debido al peso del árbol.
Tras el incidente, dieron aviso al sistema de emergencias 911. Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar, donde confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.
Según indicaron los socorristas, las condiciones del terreno, de tipo arenoso, habrían contribuido a la caída del árbol. Las autoridades permanecen a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo conforme a ley.