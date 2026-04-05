Joven muere tras caer árbol sobre su vivienda en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven de 26 años falleció la madrugada de este Domingo de Resurrección luego de que un árbol cayera sobre su vivienda en los bordos del río Blanco, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Eber Antonio Larios García, quien se dedicaba al lavado de vehículos. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, mientras dormía junto a dos de sus hermanos en una casa construida con láminas de zinc y nylon.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, un fuerte estruendo los despertó repentinamente, seguido del colapso del techo, provocado por la caída de un frondoso árbol de higo.