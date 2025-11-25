Birrete, flores y globos: así honraron a Emily en su graduación en el Cultura Nacional School

Tegucigalpa, Honduras.- En una silla se encontraba el retrato de Emily Torres, acompañado de un ramo de flores, globos y la toga y el birrete que este día estaría usando para recibir el título que la acreditaría como una profesional que culminó su secundaria en el Instituto Cultura Nacional School.
Compañeros, maestros y familiares, durante los actos de graduación, rindieron homenaje y recordaron a Emily, la "eterna palillona" con quien días antes de los desfiles del 15 de Septiembre EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar. Hoy este rotativo también es testigo de cómo honran su memoria en el centro educativo.
Hubo aplausos, recuerdos y lágrimas en los rostros de quienes amaban a la joven.
Como si Emily estuviera presente, su nombre fue mencionado y, en ese momento, sus padres, con orgullo, pasaron a recoger su título.
La querida palillona del Cultura Nacional School falleció a sus 16 años, a pocos días de cumplir uno de sus mayores sueños: su graduación.
El Instituto Cultura Nacional School confirmó el martes 18 de noviembre el fallecimiento de la estudiante Emily Nicole Torres Domínguez.
La joven fue diagnosticada con una grave enfermedad en el cerebro; los primeros síntomas comenzaron en septiembre, por lo que solo pudo estar presente por unas horas en los desfiles de independencia patria.
La evolución de su estado de salud llevó a que Emily fuera sometida a una intervención quirúrgica en octubre, tras la cual permaneció en una sala de cuidados intensivos.