  1. Inicio
  2. · Sucesos

Birrete, flores y globos: así honraron a Emily en su graduación en el Cultura Nacional School

Compañeros, maestros y familiares rindieron homenaje a Emily Torres en el día de su graduación. La palillona falleció de cáncer días antes de cumplir sus sueños

  • 25 de noviembre de 2025 a las 09:40
Birrete, flores y globos: así honraron a Emily en su graduación en el Cultura Nacional School

Con un ramo de flores, velas y un retrato donde aparece con su toga y birrete, Emily Torres fue homenajeada en su graduación. La joven formaba parte del cuadro de excelencia académica.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- En una silla se encontraba el retrato de Emily Torres, acompañado de un ramo de flores, globos y la toga y el birrete que este día estaría usando para recibir el título que la acreditaría como una profesional que culminó su secundaria en el Instituto Cultura Nacional School.

Compañeros, maestros y familiares, durante los actos de graduación, rindieron homenaje y recordaron a Emily, la "eterna palillona" con quien días antes de los desfiles del 15 de Septiembre EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar. Hoy este rotativo también es testigo de cómo honran su memoria en el centro educativo.

Hubo aplausos, recuerdos y lágrimas en los rostros de quienes amaban a la joven.

¿Qué enfermedad causó la muerte de Emily, la "eterna capitana"?
Con orgullo y tristeza los padres de la joven recibieron el título de Emily Torres.

Con orgullo y tristeza los padres de la joven recibieron el título de Emily Torres.

(Foto: EL HERALDO)

Como si Emily estuviera presente, su nombre fue mencionado y, en ese momento, sus padres, con orgullo, pasaron a recoger su título.

La querida palillona del Cultura Nacional School falleció a sus 16 años, a pocos días de cumplir uno de sus mayores sueños: su graduación.

Muere Emily, capitana de las palillonas del Cultura Nacional School

El Instituto Cultura Nacional School confirmó el martes 18 de noviembre el fallecimiento de la estudiante Emily Nicole Torres Domínguez.

La joven fue diagnosticada con una grave enfermedad en el cerebro; los primeros síntomas comenzaron en septiembre, por lo que solo pudo estar presente por unas horas en los desfiles de independencia patria.

La evolución de su estado de salud llevó a que Emily fuera sometida a una intervención quirúrgica en octubre, tras la cual permaneció en una sala de cuidados intensivos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias