Birrete, flores y globos: así honraron a Emily en su graduación en el Cultura Nacional School

Tegucigalpa, Honduras.- En una silla se encontraba el retrato de Emily Torres, acompañado de un ramo de flores, globos y la toga y el birrete que este día estaría usando para recibir el título que la acreditaría como una profesional que culminó su secundaria en el Instituto Cultura Nacional School.

Compañeros, maestros y familiares, durante los actos de graduación, rindieron homenaje y recordaron a Emily, la "eterna palillona" con quien días antes de los desfiles del 15 de Septiembre EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar. Hoy este rotativo también es testigo de cómo honran su memoria en el centro educativo.

Hubo aplausos, recuerdos y lágrimas en los rostros de quienes amaban a la joven.