Bebé muere y madre pierde el útero: cronología del caso que involucra a ginecóloga

Tegucigalpa, Honduras.– Una ginecóloga obstetra enfrentará un proceso penal tras ser señalada de presunta negligencia médica en un caso que terminó con la muerte de un bebé y la extirpación del útero de una paciente en la capital. La decisión fue tomada durante una audiencia inicial, en la que un juez dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva. A la profesional de la salud se le supone responsable del delito de lesiones graves imprudentes. De acuerdo con la denuncia, la doctora dio seguimiento al embarazo de la paciente durante los nueve meses de gestación. Sin embargo, la situación cambió cuando la mujer presentó un sangrado vaginal que la obligó a acudir de emergencia a un hospital privado.

Las investigaciones apuntan a que, pese a conocer el historial clínico de la paciente, la especialista únicamente le administró una inyección para controlar el sangrado y posteriormente se retiró del centro asistencial, dejándola bajo supervisión del personal de turno. Horas después, ya en la madrugada, la paciente sufrió complicaciones severas. Según lo expuesto en el proceso, la doctora tardó en regresar al hospital, lo que habría incidido en el deterioro del estado de salud de la mujer. Ante la gravedad del cuadro clínico, la paciente fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron la muerte del bebé. Para salvar la vida de la mujer, los especialistas se vieron obligados a practicarle una histerectomía, procedimiento quirúrgico que implicó la extirpación total del útero.