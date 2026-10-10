Banda criminal cazó dos venados cola blanca; Policía capturó a sus miembros

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional informó que este sábado desarticuló la banda criminal denominada “Los Cazadores del Bijao”, tras detener a tres de sus integrantes que habían matado y capturado dos venados de cola blanca. Al grupo delictivo se le supone responsable de cometer los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y delito contra la fauna y diversidad biológica.

Los detenidos son tres hombres con edades de 30, 37 y 65 años, quienes fueron requeridos tras una operación rápida ejecutada en la aldea El Bijao del municipio de Juticalpa, departamento de Olancho. La captura, ejecutada por funcionarios asignados a la Unidad Departamental de Policía No. 15 (UDEP-15), de Juticalpa, Olancho, se llevó a cabo mediante labores de prevención, en operaciones desarrolladas en los municipios de Juticalpa. Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir las actividades ilícitas que atentan contra la sociedad y el medio ambiente, la flora y fauna silvestre del Estado de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al momento de la detención los tres detenidos se conducían en un vehículo tipo pick up y portaban armas de fuego, por lo que se procedió a requerir a los ciudadanos cuando se realizó un minucioso registro del vehículo.