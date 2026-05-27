"Las autoridades hondureñas no han hecho nada": familiares de capitán colombiano desaparecido en el Caribe

Bogotá, Colombia.- Familiares del capitán colombiano Henry Lozano denunciaron este miércoles la falta de respuesta de las autoridades marítimas de Honduras y reclamaron apoyo urgente del Gobierno colombiano para localizar el barco Júpiter, desaparecido en el Caribe desde comienzos de mayo con cuatro tripulantes a bordo. La embarcación zarpó el 4 de mayo desde el puerto de Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias en un trayecto que debía tardar entre cinco y seis días, relató a EFE Ramiro Lozano, hermano del capitán. El barco de bandera dominicana y 73 metros de eslora, "viajaba sin carga y debía ingresar a un astillero en Cartagena para reparaciones antes de cubrir rutas en el Pacífico colombiano", explicó Lozano.

En la embarcación iban cuatro personas: el capitán colombiano Henry Lozano y tres tripulantes dominicanos identificados como Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz, que también es residente en Estados Unidos. La familia comenzó a preocuparse hacia el 11 de mayo, cuando el barco no llegó a Cartagena y cesó toda comunicación, incluso por el sistema satelital Starlink que llevaba a bordo. El 18 de mayo, añadió Ramiro Lozano, un capitán de un pesquero hondureño recibió un reporte de auxilio transmitido por otra embarcación pesquera, según el cual el Júpiter se encontraba "a la deriva" cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras. "Un barco a la deriva se entiende que no tiene motores ni timón (...) Desde ese día las autoridades hondureñas no han hecho nada", afirmó Lozano, quien aseguró que el reporte fue entregado a la capitanía de puerto hondureña, pero desde entonces dejaron de responder las llamadas de la familia hechas desde Colombia. Según Lozano, una hermana del capitán, ciudadana italiana, pidió ayuda al socorro marítimo de Italia, que alertó a distintas capitanías del Caribe, incluida la de San Andrés, en Colombia.Además, Ramiro Lozano hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y al Gobierno colombiano para que activen mecanismos de búsqueda y cooperación en el Caribe que permitan localizar la embarcación y rescatar a sus ocupantes.