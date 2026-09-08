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Audiencia de declaración de imputados para acusados por masacre en Playa Roma

Jairo Miguel Meraz fue detenido el 6 de septiembre, días después de haber sido arrestado y posteriormente liberado por otro tiroteo ocurrido en La Ceiba, donde murieron dos personas

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 12:30
Audiencia de declaración de imputados para acusados por masacre en Playa Roma

Los detenidos por la masacre ocurrida el pasado 3 de agosto en un complejo turístico de Playa Roma, en Juliana, Jutiapa, Atlántida.

 Captura de video.

Atlántida, Honduras.- En audiencia de declaración de imputados comparecieron este martes -8 de septiembre- Jeniffer Gianella Posas Andino y Jairo Miguel Meraz Rivera, señalados por su presunta participación en la masacre ocurrida el pasado 3 de agosto en un complejo turístico de Playa Roma, en Juliana, Jutiapa, Atlántida.

De acuerdo con las investigaciones, en el hecho fueron asesinados Darvin Manuel Vásquez Matute, Thomas Harry Bodden Martínez e Irvin Noel Hernández Altamirano, quienes se encontraban dentro de una habitación de un alojamiento turístico tipo Airbnb cuando ocurrió el ataque.

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Los imputados fueron detenidos en un operativo el domingo 6 de septiembre por el triple crimen.

Meraz ya había sido detenido por otro tiroteo y luego liberado

La captura de Meraz Rivera ocurre pocos días después de que su nombre apareciera relacionado con otro hecho violento registrado recientemente en La Ceiba, Atlántida.

El sábado 29 de agosto, dos personas fueron asesinadas durante un tiroteo ocurrido en la colonia Trochez, en la aldea El Pino, de La Ceiba. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Alexander Canales Murillo y Óscar Danilo Perdomo Fúnez.

En ese caso, Meraz Rivera fue detenido junto con su hermano luego de que ambos trasladaran en un vehículo Ford Escape a una persona herida durante el ataque.

En declaraciones brindadas a EL HERALDO, Meraz negó haber participado en el tiroteo y que se encontraba en compañía del herido como un acto de "buen samaritano". Posteriormente, junto a su hermano, fueron dejados en libertad al no encontrarse, en ese momento, indicios suficientes que acreditaran su participación en el doble homicidio.

Sin embargo, días después volvió a ser detenido, esta vez por su presunta vinculación con el asesinato de los tres hombres ocurrido el 3 de agosto en Playa Roma.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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