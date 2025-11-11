  1. Inicio
Ataque armado deja un joven muerto y dos heridos en comunidad de Copán

Sujetos fuertemente armados llegaron a la pulpería donde la víctima conversaba con otras personas y le dispararon en reiteradas ocasiones

  • 11 de noviembre de 2025 a las 06:59
Los parientes de la víctima llegaron hasta la escena del crimen y la identificaron.

 Foto: Cortesía.

Copán, Honduras.- Un violento ataque armado que se registró la noche del lunes frente a una pulpería en la comunidad de San Juan Planes, municipio de Trinidad, departamento de Copán, dejó como resultado la muerte de un joven de 22 años y dos personas gravemente heridas.

La víctima mortal fue identificada como Jairo Noé Ortiz Jiménez, originario de Trinidad y residente en la colonia Nuevo Porvenir, del municipio de San José, Copán. Según versiones preliminares, Ortiz se encontraba conversando con varias personas frente al establecimiento cuando fue sorprendido por sujetos fuertemente armados que abrieron fuego sin mediar palabra.

Los atacantes huyeron rápidamente del lugar, mientras que los vecinos, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Occidente y al Centro Médico Quirúrgico en Santa Rosa de Copán.

Autoridades policiales acordonaron la escena y recolectaron casquillos de bala como parte de las investigaciones. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables.

Copán continúa registrando hechos violentos atribuidos a disputas personales y rivalidades entre grupos delictivos, según informes policiales recientes.

