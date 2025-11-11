Ataque armado deja un joven muerto y dos heridos en comunidad de Copán

Copán, Honduras.- Un violento ataque armado que se registró la noche del lunes frente a una pulpería en la comunidad de San Juan Planes, municipio de Trinidad, departamento de Copán, dejó como resultado la muerte de un joven de 22 años y dos personas gravemente heridas.

La víctima mortal fue identificada como Jairo Noé Ortiz Jiménez, originario de Trinidad y residente en la colonia Nuevo Porvenir, del municipio de San José, Copán. Según versiones preliminares, Ortiz se encontraba conversando con varias personas frente al establecimiento cuando fue sorprendido por sujetos fuertemente armados que abrieron fuego sin mediar palabra.