Asesinan a hombre en la comunidad de Limones 6, Olanchito

Olanchito, Yoro.- Un hombre fue asesinado con arma de fuego en la comunidad de Limones 6, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, según información preliminar.
La víctima fue identificada como Fabio Leonidas Salinas, de aproximadamente 35 años de edad, originario de la comunidad de Nombre de Jesús y residente en la misma zona donde ocurrió el hecho.
De acuerdo con los primeros informes, sujetos desconocidos interceptaron a Salinas cuando se desplazaba en su motocicleta. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en unas fincas del sector, presentando heridas provocadas por arma de fuego.
En horas posteriores al hecho, familiares realizaron el traslado del cuerpo hacia la comunidad de Nombre de Jesús para darle cristiana sepultura.
Las autoridades policiales informaron que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.