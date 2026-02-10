Asesinan a hombre en la comunidad de Limones 6, Olanchito

Olanchito, Yoro.- Un hombre fue asesinado con arma de fuego en la comunidad de Limones 6, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, según información preliminar.

La víctima fue identificada como Fabio Leonidas Salinas, de aproximadamente 35 años de edad, originario de la comunidad de Nombre de Jesús y residente en la misma zona donde ocurrió el hecho.