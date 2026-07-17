Asesinan a balazos dentro de su vehículo al reconocido abogado Jorge Flores en Atlántida

Esparta, Atlántida.- Un nuevo hecho violento se registró este jueves 16 de julio en el departamento de Atlántida, luego del asesinato del abogado Jorge Armando Flores Rosales en el municipio de Esparta. El profesional del derecho fue atacado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo tipo pick up, de color rojo, en la comunidad Flores de Leán. De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte prácticamente de manera inmediata.

Tras el ataque, el cuerpo del abogado quedó en el asiento del conductor del vehículo, mientras los responsables escapaban del lugar antes de la llegada de las autoridades. Personas que se encontraban en el sector alertaron a los cuerpos policiales sobre lo ocurrido, lo que permitió el desplazamiento de los primeros equipos de respuesta hacia la escena. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional acordonaron el perímetro e iniciaron las primeras diligencias investigativas para preservar posibles evidencias. Posteriormente, personal del Ministerio Público y Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y el procesamiento de la escena como parte de las investigaciones.