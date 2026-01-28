  1. Inicio
Asalto por motocicleta deja un joven muerto en Choluteca

El joven fue vñictima de un asalto en la calle que conduce a Marcovia, fue llevado al Hospital del Sur, desde donde lo trasladaron a Tegucigalpa

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:32
Carlos Omar Oyuela Aguilar falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa debido a la gravedad de sus heridas.

 Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Un joven perdió la vida tras ser gravemente herido durante un asalto ocurrido en la calle que conduce al municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, cuando sujetos lo atacaron para despojarlo de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Carlos Omar Oyuela Aguilar, originario de El Rodeíto, municipio de Soledad, El Paraíso. De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró la noche del martes, cuando el joven fue interceptado por delincuentes que le infirieron heridas de gravedad.

Tras el hecho, Oyuela Aguilar fue trasladado de emergencia al Hospital del Sur, pero debido a la severidad de las lesiones fue remitido al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos.

El cuerpo del joven permanece en la morgue capitalina, a la espera de que se le practique la autopsia correspondiente y sea retirado por sus familiares.

El crimen ha causado consternación entre los pobladores de Soledad, El Paraíso, quienes lamentaron la muerte violenta del joven y expresaron su pesar a la familia. Las autoridades investigan el hecho para dar con los responsables del asalto que terminó en tragedia.

