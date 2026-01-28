Asalto por motocicleta deja un joven muerto en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un joven perdió la vida tras ser gravemente herido durante un asalto ocurrido en la calle que conduce al municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, cuando sujetos lo atacaron para despojarlo de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Carlos Omar Oyuela Aguilar, originario de El Rodeíto, municipio de Soledad, El Paraíso. De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró la noche del martes, cuando el joven fue interceptado por delincuentes que le infirieron heridas de gravedad.