Arrestan a chofer que embistió a adulto mayor cuando almorzaba en una acera de la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Horas después de cometer una imprudencia que terminó con la vida de un adulto mayor, en la capital, un jovencito fue arrestado por elementos de la Dirección Policial de investigaciones (DPI).

La aprehensión se produjo en un taller de pintura automotriz de la colonia Cerro Grande, en dónde trabaja Emilson Fabricio Gutiérrez Cevallos, de 21 años de edad, principal sospechoso de atropellar y matar a don Wilfredo Alexis Andino Castillo, de 58 años.

Ayer martes, Emilson Fabricio se subió a uno de los carros que aparentemente reparaban en el taller en el que labora, alrededor de las 2:30 de la tarde, lo puso en marcha, pero no pudo controlar el vehículo.

El automotor tipo panel, tomó velocidad y tras recorrer varios metros fue a embestir a don Wilfredo Andino, quien estaba sentado en la acera de una casa en la zona dos, de la colonia Cerro Grande.