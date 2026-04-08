Arrestan a chofer que embistió a adulto mayor cuando almorzaba en una acera de la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Horas después de cometer una imprudencia que terminó con la vida de un adulto mayor, en la capital, un jovencito fue arrestado por elementos de la Dirección Policial de investigaciones (DPI).
La aprehensión se produjo en un taller de pintura automotriz de la colonia Cerro Grande, en dónde trabaja Emilson Fabricio Gutiérrez Cevallos, de 21 años de edad, principal sospechoso de atropellar y matar a don Wilfredo Alexis Andino Castillo, de 58 años.
Ayer martes, Emilson Fabricio se subió a uno de los carros que aparentemente reparaban en el taller en el que labora, alrededor de las 2:30 de la tarde, lo puso en marcha, pero no pudo controlar el vehículo.
El automotor tipo panel, tomó velocidad y tras recorrer varios metros fue a embestir a don Wilfredo Andino, quien estaba sentado en la acera de una casa en la zona dos, de la colonia Cerro Grande.
El vehículo marca Ford, color blanco, con placa HAX0317, se introdujo en la vivienda, aplastando la humandidad del hombre de 58 años, quien murió en el acto.
Según el informe técnico de los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), las primeras averiguaciones fueron suficientes para requerir a Gutiérrez Cevallos, para luego remitirlo a la Fiscalía de turno del Ministerio Público (MP).
A punto de jubilarse
Don Wilfredo Andino trabajaba como técnico en salud ambiental, en el Centro Integral de Salud (CIS) del barrio Las Crucitas, en Comayagüela.
Familiares del fallecido compartieron que él estaba a punto de jubilarse, tras 25 años de trabajar en el sistema de salud, y que el próximo mes de junio serían sus últimos días de labores, trámites que ya había adelantado en la Secretaría de Salud.
El joven Emilson Fabricio Gutiérrez Cevallos será acusado del delito de homicidio imprudente. Además, se investiga si al momento del percance éste andaba bajo los efectos del alcohol.