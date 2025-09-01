Angustia por desaparición de tres jóvenes en el sector de La Planeta

San Pedro Sula, Honduras.– La incertidumbre y el dolor marcan a una familia originaria de Yoro, después de que tres jóvenes desaparecieran hace más de dos semanas en el sector La Planeta de San Pedro Sula, Cortés, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Los desaparecidos fueron identificados como Cristian Samuel Murillo, de 20 años, Cristian Alberto Isaula Hernández, de 18, y Luis Ezequiel Murillo Hernández, también de 18 años, todos vecinos de la colonia El Rosario, en el mismo sector donde fueron vistos por última vez.

Según el testimonio de sus familiares, los muchachos habrían recibido una amenaza por parte de un grupo criminal que opera en la zona, quienes les habrían exigido abandonar la zona y no volver a transitar por ella. Los jóvenes, no obstante, ignoraron la advertencia, lo que presuntamente desencadenó su desaparición. Desde ese momento, la familia emprendió una búsqueda desesperada, aferrándose a la esperanza de hallarlos con vida. La denuncia fue presentada ante las autoridades policiales, quienes mantienen abierta una investigación. Entre las principales hipótesis se baraja la posible intervención de estructuras delictivas que ejercen control territorial en el área.