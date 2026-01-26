Alias "La Madre", una de las detenidas en el enfrentamiento que dejó dos policías heridos

El hecho, en el que murió Áxel Bladimir Cruz López de 23 años, conocido con el alias de Profanador, y fue detenida Claudia Patricia Castro Rodríguez, alias la Madre, ocurrió la tarde del sábado en el bulevar del Este, frente a la colonia Reyes Caballero , en el municipio de San Manuel.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre muerto, una mujer detenida y dos agentes policiales heridos dejaron como resultado un enfrentamiento armado entre supuestos miembros de la Pandilla 18 y agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas.

Según informó a las autoridades, los agentes realizaron una operación de seguimiento contra presuntos integrantes de la Pandilla 18, tras denuncias de víctimas por el cobro de extorsión.



De acuerdo con el informe preliminar, al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.



Cruz López, quien se desplazaba en una motocicleta junto a Castro Rodríguez, fue alcanzado por los proyectiles y murió en el lugar.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En cuanto a los dos uniformados heridos, se informó que uno de ellos permanece fuera de peligro, mientras que el otro se encuentra en estado delicado de salud.