  1. Inicio
  2. · Sucesos

Alias "La Madre", una de las detenidas en el enfrentamiento que dejó dos policías heridos

Los agentes indicaron que la víctima mortal y la persona capturada son extorsionadores de la 18

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 06:25
Alias La Madre, una de las detenidas en el enfrentamiento que dejó dos policías heridos

Claudia Patricia Castro Rodríguez, alias la Madre, fue detenida durante el enfrentamiento.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre muerto, una mujer detenida y dos agentes policiales heridos dejaron como resultado un enfrentamiento armado entre supuestos miembros de la Pandilla 18 y agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas.

El hecho, en el que murió Áxel Bladimir Cruz López de 23 años, conocido con el alias de Profanador, y fue detenida Claudia Patricia Castro Rodríguez, alias la Madre, ocurrió la tarde del sábado en el bulevar del Este, frente a la colonia Reyes Caballero, en el municipio de San Manuel.

Exclusiva: Pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla murió intoxicada por fuga en jacuzzi

Según informó a las autoridades, los agentes realizaron una operación de seguimiento contra presuntos integrantes de la Pandilla 18, tras denuncias de víctimas por el cobro de extorsión.

De acuerdo con el informe preliminar, al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

Cruz López, quien se desplazaba en una motocicleta junto a Castro Rodríguez, fue alcanzado por los proyectiles y murió en el lugar.

En cuanto a los dos uniformados heridos, se informó que uno de ellos permanece fuera de peligro, mientras que el otro se encuentra en estado delicado de salud.

Mujer muere atropellada por patrulla motorizada en Choloma

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacc

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias