Acusan a taxista de abusar de una adulta mayor de 78 años en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- Autoridades policiales le dieron captura a un hombre tras ser acusado de presunta violación agravada en contra de una mujer de 78 años en el municipio de El Progreso, Yoro, hecho que ha causado indignación y que ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer de la tercera edad fue trasladada de emergencia a un centro asistencial luego de presentar severas lesiones físicas y signos de violencia.

El personal médico que la atendió constató que la víctima presentaba sangrado vaginal y múltiples golpes en el rostro, evidenciando la gravedad de su estado de salud.