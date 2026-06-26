Acusan a taxista de abusar de una adulta mayor de 78 años en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- Autoridades policiales le dieron captura a un hombre tras ser acusado de presunta violación agravada en contra de una mujer de 78 años en el municipio de El Progreso, Yoro, hecho que ha causado indignación y que ya es investigado por las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer de la tercera edad fue trasladada de emergencia a un centro asistencial luego de presentar severas lesiones físicas y signos de violencia.
El personal médico que la atendió constató que la víctima presentaba sangrado vaginal y múltiples golpes en el rostro, evidenciando la gravedad de su estado de salud.
Según los primeros reportes, familiares de la afectada señalaron que el presunto responsable, identificado únicamente de manera preliminar como Wilmer, de 29 años, habría utilizado la fuerza para someter a la mujer y posteriormente cometer la agresión sexual cuando ella se encontraba sola, cocinando, dentro de su propia vivienda.
Miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron el traslado de la víctima hasta el hospital, donde continúa recibiendo atención especializada.
Horas después del hecho, las autoridades informaron sobre la captura del supuesto responsable, quien enfrentará cargos por el delito de violación agravada en perjuicio de la adulta mayor.
El detenido fue puesto bajo custodia policial y trasladado a las celdas correspondientes, desde donde será remitido ante el Ministerio Público para que responda por las acusaciones en su contra.