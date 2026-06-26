¡Nuevas rebajas! Estos son los precios de los combustibles que entrarán en vigor este lunes 29 de junio

Honduras.- La Secretaría de Energía (SEN) informó que a partir del lunes 29 de junio entrarán en vigencia nuevas rebajas en los precios de los combustibles a nivel nacional, en respuesta al comportamiento favorable del mercado internacional. Con estas variaciones, la institución confirmó que ya se acumulan cinco semanas consecutivas de reducciones en los derivados del petróleo, lo que representa un alivio progresivo en el costo de vida para los consumidores hondureños. Las autoridades explicaron que las disminuciones abarcan gasolinas, diésel, kerosene y el GLP vehicular, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al subsidio o apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno de la República.

En este contexto, la gasolina superior registra una reducción acumulada significativa, al igual que la gasolina regular y el diésel, que continúan reflejando ajustes a la baja en las últimas semanas.

El kerosene, por su parte, es el derivado que más acumulación de rebajas presenta en el período reciente. La SEN señaló que estas variaciones responden directamente al comportamiento del mercado internacional del petróleo, el cual ha mostrado una tendencia favorable que ha permitido trasladar disminuciones a nivel local.



Precios en Tegucigalpa

En la capital, la gasolina súper se ubicará en L 132.30 con una rebaja de L 2.92 por galón, mientras que la gasolina regular costará L 122.35 tras una disminución de L 2.68. El kerosene tendrá un nuevo precio de L 107.75, reflejando una baja de L 4.24, siendo uno de los combustibles con mayor reducción esta semana. En el caso del diésel, el costo será de L 123.22 con una rebaja de L 3.83 por galón.

El GLP doméstico se mantiene en L 249.62 gracias al subsidio estatal, mientras que el GLP vehicular baja a L 49.42 con una reducción de L 0.93.

Precios en San Pedro Sula