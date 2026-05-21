Acusada busca procedimiento abreviado por crimen de líder de patronato

Según dio a conocer el ente acusador, recibió la petición el lunes y actualmente se encuentra evaluando la solicitud. De ser aceptada, implicaría que la joven, quien enfrenta los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Vigil Murillo, sea sometida a un procedimiento abreviado, lo que la beneficiaría con una reducción de la pena.

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó el miércoles que la defensa de Gloria Judith Zelaya Gonzales , de 20 años de edad, acusada de participar en el asesinato de la líder de patronato Karla Patricia Vigil Murillo, presentó ante la institución una solicitud formal para aceptar ante un juez su responsabilidad penal en el crimen.

El Código Penal establece que el delito de asesinato incurre en una pena de entre 20 y 25 años de cárcel, mientras que el de asociación para delinquir de seis a diez años; Sumado conlleva hasta 35 años de reclusión.

Al someterse a un procedimiento abreviado, la imputada sería beneficiada con una sentencia de entre 15 y 20 años. El caso que enfrenta a Gloria Judith Zelaya, a quien la Policía perfila como miembro de la MS-13, se remonta al pasado lunes 12 de enero, día en el fue asesinada a balazos Vigil Murillo, quien se desempeñaba como vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2, sector Rivera Hernández de esta ciudad, zona donde ocurrió su asesinato.

De acuerdo con las indagaciones policiales, Gloria Judith supuestamente coordinó la logística necesaria y entregó de forma directa a la líder comunal ante el sicario que ejecutó el crimen.