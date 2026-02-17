Acribillan a hombre en estacionamiento de balneario en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira.- Lo que comenzó como una noche tranquila en el balneario Aguas Termales Presidente terminó en tragedia para una familia originaria de Santa Rosa de Copán , luego de que un hombre fuera ultimado a disparos en el área de estacionamiento del lugar. La víctima fue identificada de manera preliminar como Fernando Contreras , quien había llegado al sitio junto a sus familiares para disfrutar de un baño en las aguas termales.

De acuerdo con información inicial, cuando se disponían a abordar su vehículo, varios sujetos desconocidos se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones. El ataque se registró en el estacionamiento del balneario Las Aguas Termales , ubicado en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. Producto de la gravedad de las heridas, Contreras falleció de forma inmediata en el lugar. En redes sociales, amigos y conocidos lamentaron profundamente lo ocurrido y describieron a la víctima como un hombre sencillo, humilde y trabajador, dedicado a su familia. Asimismo, exigieron a las autoridades una pronta investigación para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.