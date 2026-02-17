  1. Inicio
  2. · Sucesos

Acribillan a hombre en estacionamiento de balneario en Gracias, Lempira

La víctima fue identificada preliminarmente como Fernando Contreras, originario de Santa Rosa de Copán. El hecho violento ocurrió en el área de estacionamiento de Las Aguas Termales

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 06:45
Acribillan a hombre en estacionamiento de balneario en Gracias, Lempira

Fernando Contreras fue asesinado por desconocidos en un parqueo.

 Foto: Cortesía.

Gracias, Lempira.- Lo que comenzó como una noche tranquila en el balneario Aguas Termales Presidente terminó en tragedia para una familia originaria de Santa Rosa de Copán , luego de que un hombre fuera ultimado a disparos en el área de estacionamiento del lugar.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Fernando Contreras , quien había llegado al sitio junto a sus familiares para disfrutar de un baño en las aguas termales.

Presunto guardia mata a motociclista tras discusión en bulevar Morazán

De acuerdo con información inicial, cuando se disponían a abordar su vehículo, varios sujetos desconocidos se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones.

El ataque se registró en el estacionamiento del balneario Las Aguas Termales , ubicado en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. Producto de la gravedad de las heridas, Contreras falleció de forma inmediata en el lugar.

En redes sociales, amigos y conocidos lamentaron profundamente lo ocurrido y describieron a la víctima como un hombre sencillo, humilde y trabajador, dedicado a su familia. Asimismo, exigieron a las autoridades una pronta investigación para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.

Acusan a excoordinadora de posgrado en la UNAH por tratos crueles contra médica residente

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional , quienes acordaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho violento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias