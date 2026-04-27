Así ocurrió el accidente de Sergio Bendaña que lo mantiene en cuidados intensivos

San Pedro Sula, Honduras.- El accidente en el que Sergio Bendaña Cardona, reconocido ginecólogo y obstetra de la zona norte, resultó gravemente lesionado quedó captado en video por una persona que se encontraba en la competencia de motocross.

La salud del hijo del exministro Arturo "Tuky" Bendaña, quien hasta el momento permanece hospitalizado, continúa siendo críitica y su condición reservada.

El incidente ocurrió mientras el motocrosista participaba de una de sus pasiones, pues además de motocross Sergio es un experto endurista al correr en rutas abiertas o naturales como montañas y ríos, pero una caída le jugó una mala jugada el fin de semana.