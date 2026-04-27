Así ocurrió el accidente de Sergio Bendaña que lo mantiene en cuidados intensivos

San Pedro Sula, Honduras.- El accidente en el que Sergio Bendaña Cardona, reconocido ginecólogo y obstetra de la zona norte, resultó gravemente lesionado quedó captado en video por una persona que se encontraba en la competencia de motocross.
La salud del hijo del exministro Arturo "Tuky" Bendaña, quien hasta el momento permanece hospitalizado, continúa siendo críitica y su condición reservada.
El incidente ocurrió mientras el motocrosista participaba de una de sus pasiones, pues además de motocross Sergio es un experto endurista al correr en rutas abiertas o naturales como montañas y ríos, pero una caída le jugó una mala jugada el fin de semana.
De acuerdo a las imágenes que duran apenas pocos segundos, Sergio avanzaba en su motocicleta a través de una pista de osbtáculos durante la competencia y al intentar superar un tronco cayó de manera aparatosa.
Aunque el terreno donde ocurrió el percance no era tan quebrado ni tan extremo como los que acostumbra a correr Bendaña, según se aprecia en sus redes sociales, fue la manera en que impactó contra el suelo lo que lo mantiene en una condición delicada.
El clic muestra a Bendaña adelantar a los demás competidores, aunque no a excesiva velocidad, pero al tratar de rebasar el obstáculo sale expulsado de la moto e inmediatamente cae golpeando fuertemente contra el terreno.
De acuerdo con la información brindada por sus familiares, Bendaña Cardona permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y no hay nuevos datos sobre su recuperación.
Se desconocen mayores detalles sobre el tipo de lesiones sufridas y su evolución médica.