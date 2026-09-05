A disparos asesinan a padre e hija frente a su vivienda en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Yanira Alegría, de 12 años, perdió la vida horas después de resultar gravemente herida durante un ataque armado registrado en el barrio Camagüey, Puerto Cortés, Cortés. La menor viajaba junto a su padre, Henry Alegría, cuando sujetos armados les dispararon. El hombre murió en el lugar, mientras que la menor seguía con vida. Elementos de socorro auxiliaron a Yanira y la trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

Henry Alegría murió a un costado del automóvil en el que se transportaba con su hija. Su cuerpo quedó bajo una palmera, hasta donde llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al barrio Camagüey para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias relacionadas con el doble crimen. Hasta el momento no se ha establecido el móvil del ataque. Padre e hija eran originarios de Puerto Cortés y el hecho enluta a una familia de la zona. Henry Alegría había regresado recientemente de Estados Unidos y residía en Travesía.