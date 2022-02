Dos de cada 10 accidentes de tránsito de 2021 en Honduras ocurrieron durante el toque de queda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alicia Melghem, de 23 años de edad, hablaba tres idiomas, amaba el fútbol, era aficionada de los carros modificados y amante de la velocidad, pero un día, cumpliendo una de esas pasiones, acabó con su vida antes de terminar uno de sus sueños más grandes: convertirse en una administradora de empresas.



Su historia cambió el 16 de julio de 2021, cuando después de compartir su pasión por los carros con sus amigos, perdió el control de su automotor y se volcó en el anillo periférico a la altura de la aldea Las Casitas, de Comayagüela, ciudad capital de Honduras.

Horas antes del accidentes, exactamente a las 8:51 de la noche, y a pocos minutos para que iniciara el toque de queda (10:00 PM) que en ese momento la Secretaría de Seguridad con instrucciones de Sinager mantenía debido a la pandemia del coronavirus, la joven compartió un video en el que se miraba en su marcador que iba a exceso de velocidad. Su muerte se reportó a las 10:02 PM en el lugar antes mencionado, hora en la que ya no era permitido circular.

Sin embargo, Melghem no fue la única persona que se vio involucrada en accidentes automovilísticos durante las horas que no se permitía circular en Honduras durante 2021.De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad a EL HERALDO, del 1 de enero al 1 de octubre, fecha en la que quedó sin valor y efecto la restricción el año pasado, de las 10:00 PM a las 5:00 AM se registraron 307 accidentes de tránsito.Lo anterior significa que dos de cada 10 accidentes, de los 1,416 que se registraron durante 2021, fueron en horas restringidas para la circulación en el territorio nacional.En el reporte a detalle también se evidencia que tres de cada diez hechos fueron en Cortés (86), dos de cada 10 en(55) y uno de cada 10 en Atlántida (30).

En promedio, según el análisis de EL HERALDO, se reportaron 26 accidentes por mes durante el toque de queda y julio, con el 12% de los casos fue el periodo con más accidentes durante la restricción.



Asimismo, se estableció que más de la mitad de los accidentes en toque de queda fueron por colisión o atropello y el 23 por ciento de los casos la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) lo tipificó como despiste.

Muertes

El informe anual de la Secretaría de Seguridad detalló que durante 2021 un total de 1.470 personas murieron en Honduras en accidentes de tráfico, la cifra de fallecidos anterior aumentó en 274 casos con relación a todo el 2020, cuando se registraron 1,191 víctimas mortales, de acuerdo a las cifras oficiales.

El jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Darwin Hernández, indicó que diciembre fue "el mes más trágico" en relación a muertes en accidentes de tráfico en el país centroamericano, aunque no precisó cifras de los fallecidos este mes.



En el mes de diciembre “salimos a visitar a nuestras familias, se recorren más distancias, y hay más afluencia de vehículos, por lo que se tienden a incrementar los accidentes viales", señaló Hernández.

