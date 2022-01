Padre de Angie Peña envía mensaje a la madre de Enoc Chinchilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Walter Peña y Karina Chinchilla no se conocen. Él la había visto en algunas ocasiones cuando la hondureña hablaba en los medios de comunicación, desesperada por encontrar pistas de su pequeño hijo de 12 años de edad, desaparecido en Honduras en 2019, tras viajar desde España para convivir con su familia, pero ahora, Peña sabe qué se siente estar de ese mismo lado.



El pasado sábado 1 de enero de 2022, él recibió la noticia de que su hija, Angie Samanta Peña (22) había desaparecido tras alquilar una moto acuática y adentrarse al mar en la playa de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe de Honduras.



Desde entonces Walter, su esposa y su otra hija buscan incansablemente a la joven profesional de negocios por aire y mar, en compañía de autoridades de la Fuerza Naval, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), entre otros entes, además de equipo privado que la familia ha podido contratar, sin embargo, solo hay dos posibles pistas en el caso, pero que no terminan de revelar el paradero de Angie.

VEA: Cronología del caso Angie Peña: 250 horas y 11 días desde su desaparición en Roatán



El lunes 10 de enero, autoridades de Belice reportaron el hallazgo de un chaleco salvavidas y un cordón que presuntamente podría pertenecer al vehículo acuático que ella conducía, pero los mismos permanecen en análisis por las autoridades hondureñas, quienes aún no han dado un informe concluyente al respecto.



Mientras tanto, el desesperado padre de Angie Samanta continúa pidiendo que la búsqueda de su hija se realice en tierra firme, pues cree que ella pudo ser víctima de rapto por parte de organizaciones criminales, que se la habrían llevado en contra de su voluntad junto al equipo que ella rentó.



El caso de la joven capitalina ha mantenido en vilo a la población, pues ha trascendido nacional e internacionalmente, dando lugar a la que se considera la mayor búsqueda acuática y aérea en Honduras, sin embargo, la atención de las autoridades en el caso también ha creado inconformidad en algunos sectores, principalmente entre los familiares de otros desaparecidos en el país, que aseguran no haber recibido el mismo apoyo.

ADEMÁS: ¿Quién es Angie Peña, cómo desapareció y cómo avanza su búsqueda?



Karina Chinchilla, madre del niño Enoc Misael Pérez Chinchilla, dijo recientemente a través de sus redes sociales que el caso de Angie la ha conmovido y externó sus deseos de que sea hallada sana y salva, sin embargo, destacó que ha recibido más apoyo que su búsqueda, pese a que durante todo este tiempo ha tocado puertas en Honduras y en España, pero no ha sido posible obtener pista de su único hijo.



"Sinceramente estoy muy indignada, me duele en el corazón ver cómo las autoridades dan prioridad a otros casos, pero no al de mi hijo".



La hondureña recordó que varias veces se paró frente a las autoridades policiales implorando por acompañamiento para buscarlo, pero nunca vio un equipo preparado, listo para salir a buscarlo.



"Me parece injusto, llevos dos años rogando que él aparezca", agregó.

Respuesta

Ante esto, el padre de Angie fue consultado recientemente por Diario La Prensa sobre qué mensaje le enviaría a Chinchilla, ante lo que él reiteró lo que ha dicho en otros espacios: que si él pudo pagar lanchas y aeronaves para su búsqueda fue gracias a las donaciones que los hondureños solidarios hicieron en la cuenta habilitada por su familia para este fin.



Además indicó que "Es algo angustiante, ellos ya pasaron por lo que yo estoy pasando. La mamá de Enoc mencionó que a este caso se le está haciendo mucho eco y que quizás nosotros tenemos dinero, pero no es así... para nada. El caso de mi hija ha tomado fuerza gracias a la labor social que han realizado los medios de comunicación para que las personas que lleguen a Roatán también sean conscientes de que hay peligros en la isla".

VEA TAMBIÉN: Las desapariciones que han conmocionado a Honduras; de algunos aún no hay rastro