“Fuerza, hija, llegaremos a donde estés": padre de Angie tras hallazgos en Belice

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Walter Peña, padre de la joven desaparecida en Roatán, Angie Samanta Peña Melgares (22), se mantiene escéptico ante los hallazgos anunciados este lunes por las autoridades, quienes sugieren que dos objetos encontrados en Belice corresponderían a su hija.



"Hay nuevos hallazgos adquiridos mediante la coordinación de la región de Belice. La Fuerza Naval beliceña encontró en el mar un chaleco y un dispositivo que puede formar parte de una moto acuática. En este momento, especialistas de la DPI con personal de Marina Mercante están haciendo el desplazamiento para la recolección de estos nuevos elementos que vienen a sumarse a la hipótesis que se ha estado manejando de cómo se suscitaron los hechos", dijo Rommel Martínez, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Tras oír la noticia, Walter Peña se pronunció en medios de comunicación para cuestionar la veracidad de los objetos: un chaleco salvavidas y un cordón rojo que pendía de la moto acuática.



"Ese chaleco y el cordón lo pudieron dejar ahí para despistar y así aplacar el círculo mediático que se ha creado. Si fuera así ya mi hija hubiera salido a flote", aseguró.



"La Policía dice que pudo ser un accidente en el mar, pero mientras no haya algo contundente no podemos decir que todo apunta a que fue eso. Todo parece indicar que ella está en tierra, ya que se han hecho esfuerzos sobrehumanos a través de buzos en los arrecifes, submarino, sobrevuelos y patrullajes con embarcaciones", agregó.



La prensa le preguntó al acongojado progenitor si su teoría de que Angie está viva y cautiva en tierra firme fuera cierta, qué mensaje le enviaría, a lo que contestó sin dudar: "¡Fuerza, hija, vamos a llegar hasta donde estés!". De igual manera, el jefe de la familia Peña Melgares le hizo un llamado a las personas que tendrían raptada a la joven licenciada en negocios y les pidió que se toquen el corazón.

"Le pido a las personas que la tengan que respeten su vida, somos personas trabajadoras, ella viene comenzando en la vida y hace poco se me graduó, soy un padre angustiado".

Misterio y angustia

Diez días suman ya desde que el 1 de enero del presente año, Angie Samanta desapareciera sin dejar rastro mientras disfrutaba de unas vacaciones de fin de año en la paradisíaca isla del Caribe hondureño en compañía de su madre y hermana.



De acuerdo a la familia, Angie y su hermana Lizzy alquilaron una moto acuática cada una y emprendieron un paseo en la costa, la primera vez fueron acompañadas de un guía, pero luego, esta persona les habría dicho que tenía que volver a tierra firme, por lo que las hermanas accedieron a ir a dejarlo, pero una vez ahí, Angie decidió que daría un segundo paseo sola y nunca regresó.



Desde entonces se libra una intensa búsqueda por aire y mar, pero todos los esfuerzos habían sido en vano, hasta ahora.



El padre de la profesional también sustenta su versión de que no pudo tratarse de un accidente acuático con hechos como que la moto acuática no tenía registro de operación, que la misma no ha sido encontrada y que el presunto guía se encuentra sin poder ser ubicado por las autoridades para el correspondiente interrogatorio.

