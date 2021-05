Hermana de Yolanda Chávez: "He perdido a mi segunda madre, a mi amiga"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Doris Chávez de Argueta, hermana de Yolanda Chávez, la dueña del salón de belleza Yolanda's que murió en un trágico accidente, relató entre lágrimas cómo marcó su vida la mujer a quien consideraba una "segunda madre".



La también estilista definió a Yolanda como "mi hermana, mi líder, mi hermana del alma, una mujer con un corazón grande, con una bondad... una mujer que tenía una entereza, una mujer que tenía una humildad, una mujer que fue llamada para servir. El placer de ella era servir. Ese es el legado que nos deja".

FOTOS: Así era Yolanda Chávez, reconocida estilista y fundadora de Yolanda's

Doris contó que el sueño de Yolanda era ver al gremio de estilistas unido para demostrar que juntos todo es posible.



"En este momento, nosotros como gremio, podemos sacar lo que tenemos adentro, esa unidad, ese amor, esa misericordia. Yolanda, si una colega no tenía algo, ella se lo daba", relató.

LEA TAMBIÉN: MP emitirá acción penal contra responsable de accidente que dejó tres muertos en la capital

"He perdido a mi segunda madre"

Doris aseguró que Dios les ha dado la fortaleza necesaria para sobrellevar la trágica partida de "Yoli".

Además, recordó que fue su noble hermana quien la apoyó en sus comienzos.



"He perdido a la mujer que me formó, mi segunda madre. He perdido a mi amiga, mi colega. He perdido un pedazo de mi vida, porque después de Dios, yo soy lo que soy porque ella me apoyó y me motivó a seguir adelante, aún con los tropiezos que tuviera", expresó.

Investigaciones

La persona que manejaba la camioneta roja -vehículo que chocó contra el Audi que conducía Yolanda- circulaba a exceso de velocidad, pues existen videos que muestran que saltó la mediana del carril que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según especialistas del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

El responsable de la tragedia se encuentra hospitalizado ya que debido al fuerte impacto también resultó con lesiones, pero está fuera de peligro y en proceso de recuperación.

DE INTERÉS: ¿Dónde será el velatorio de Yolanda Chávez, víctima de ​accidente vial?