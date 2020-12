Colgado en su celda hallan a reo implicado en caso de Enoc Chinchilla

EL PARAÍSO, HONDURAS.- La muerte de un privado de libertad se registró la mañana de este sábado en las instalaciones de la cárcel conocida como "La Tolva", ubicada en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.



La víctima fue identificada como Bayron Humberto Meléndez Alas, quien fue capturado y enviado a prisión en diciembre de 2019, por los delitos de posesión de arma de fuego de uso comercial y tráfico ilícito de drogas, pero lo que tras cumplir varios meses de condena, había recobrado su libertad en días anteriores.

Sin embargo, recientemente fue recapturado, esta vez por suponerlo responsable de la desaparición del niño Enoc Misael Pérez Chinchilla (12) y del asesinato de Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres, abuelo, tío y niñera de Enoc, respectivamente.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre de 2019 en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, zona atlántica de Honduras y un año después, los detalles sobre el caso son escasos.

Fue así que tras su captura, específicamente el pasado viernes, se le dictó auto de formal procesamiento a él y a otros dos implicados en el caso, quienes responden a los nombres de Juan José Murcia y Leonel Núñez Murcia. Por lo Meléndez Alas fue llevado nuevamente a la cárcel de Morocelí, lugar donde fue hallado muerto.

Escena del crimen

De acuerdo al reporte de las autoridades a cargo del levantamiento del cuerpo, el hecho se produjo dentro del módulo tres del centro penal antes mencionado y el cadáver estaba colgado de una de las vigas, presentando signos de asfixia.

El hecho se registró en horas de la madrugada, pero fue aproximadamente a las 9:00 de la mañana cuando la noticia trascendió fuera del recinto penal.



El cadáver de Meléndez Alas fue trasladado hacia la morgue capitalina para realizar la respectiva autopsia y determinar con mayor exactitud las causas de su deceso.

"No sé qué va a pasar ahora": Madre de Enoc Chinchilla

Tras la recaptura del ahora occiso, Karina Chinchilla, la madre del pequeño Enoc, dijo durante una manifestación convocada en Barcelona, España, -lugar donde ella reside- que: "Yo estoy segura que él sabe quiénes son esas personas que le hicieron esto a Enoc, porque él era quien conocía nuestro entorno", aseguró en aquél momento.

La madre de Enoc no pierde la esperanza de que a pesar de este nuevo giro en el caso, la verdad sobre el paradero de su hijo salga a flote pronto.



Ahora, tras conocer la noticia de su muerte, la hondureña se mostró confundida con el rumbo de la investigación en torno al paredero de su hijo pues aseguró que: "Esto me ha agarrado de sorpresa, yo venía saliendo del trabajo cuando el jefe de la DPI me ha comunicado lo que pasó. Estoy como en las nubes... no sé que va a pasar ahora".

Sin embargo, afirma que su fe de madre le da fuerzas y confianza de que volverá a ver a su hijo: "Yo me matengo con esperanza de que volveré a ver y abrazar a mi muchachito y que esas dos personas que siguen detenidas van a hablar, porque yo sé que ellos también deben saber el paradero del niño", concluyó.

