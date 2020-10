"El problema es que bebía y fumaba marihuana": papá de joven asesinado en Villa Nueva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Papi, présteme la moto, voy a ir arriba a tirar la vuelta", fueron las últimas palabras de Franklin Yamir Espinoza, de 21 años de edad, a su padre, antes de que lo asesinaran en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras.



El progenitor del joven, Bladimir Espinoza, quien llegó a la morgue del Ministerio Público para reclamar el cuerpo, contó que días antes le compró una camisa a su hijo para celebrar su cumpleaños, pero este se la puso ayer (viernes), sin saber que con ella puesta le quitarían la vida.

"Yo le compré una camisa para el cumpleaños del 16 de octubre y hasta ayer se la estrenó y andaba como esos niños cuando les regalan algo", manifestó Espinoza.



Recordó que horas antes del crimen le entregó la camisa a su retoño, ya que no pudo llegar antes a su casa debido a su trabajo.



"'¡Uuuy, papi... qué tumbada (bonita)! ¿Me la va a regalar?', dijo. Sí, es tuya le dije. 'Cuando salga de chambear (trabajar) me la voy a poner', me dijo".



Seguidamente explicó que minutos después él se fue a dormir porque había llegado cansado, no obstante su hijo lo despertó para mostrarle como le había quedado su regalo, además para que le prestará la motocicleta.



"'Papi, présteme la moto, voy a ir a dar una vuelta allá arriba estoy aburrido'", le solicitó su vástago, petición a la que el accedió sin saber que 10 minutos después un vecino le informaría que a su retoño le habían quitado la vida.

"El problema de él es que bebía, fumaba marihuana. Y también, si él andaba con alguien, él se metía (en peleas)", puntualizó.

Crimen

El joven fue asesinado de varios disparos en el sector dos de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. La víctima fue interceptada por desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.



El cuerpo quedó a la orilla de la calle del sector, hasta donde llegaron los entes de investigación para indagar sobre el crimen.



Los familiares del joven llegaron desde tempranas horas de la mañana a la morgue de la capital para retirar el cadáver y darle cristiana sepultura.

