Esposo de presidenta de patronato asesinada en Las Pavas: "Yo no voy a actuar, que sea Dios"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Mientras las lágrimas rodaban sobre su rostro, don José Girón, esposo de Berta Aurora Rodríguez, asegura que no actuará en contra de las personas que asesinaron al amor de su vida.



"Yo no voy a actuar, que sea Dios. Perdono a esa gente que le quitó la vida a mi viejita, a mi doña, de todo corazón les perdono", relató a EL HERALDO.



El hondureño, que es miembro del Sindicato del Hospital Escuela Universitario (HEU), declaró que "mi padre celestial los está esperando para que se arrepientan y no estén haciendo daño".



Girón explicó que Berta "era dirigente del Seguro Social, también de las enfermeras auxiliares y siendo presidenta del patronato de Las Pavas, mejoró la colonia, servicios básicos, pavimentó los callejones hasta parques hizo ella, dejaba de comer para darle a la gente de la comunidad de Las Pavas, ese es el pago de lo bueno".



Don José recordó que el domingo en la noche "había salido, solo estaban un par de hijas mías, un par de nietecitos tiernos uno de 20 días y otro de 10 meses".



El domingo en la noche hombres fuertemente armados y con su rostro cubierto ingresaron a la casa de doña Berta, la acribillaron a disparos y luego huyeron del lugar en el vehículo de la víctima.

