Honduras: Conductor muere atropellado por su propio camión en El Tizatillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un hombre perdió la vida la noche del martes en la zona de El Tizatillo, salida al sur de Honduras, luego que se dispusiera a reparar los frenos del camión que conducía y éste le pasara por encima.



Todo ocurrió cuando el hombre, aún sin identificar, sintió que estaban fallando los frenos del pesado automotor, por lo que detuvo el carro en una cuesta inclinada, le colocó una piedra para que el camión no avanzara y así poder revisarlo.



La víctima se confió y se metió bajo el furgón para reparar la falla que presentaba, pero la piedra que puso como freno no pudo detener el movimiento del camión y le pasó por encima al conductor, quien murió al instante.



El fallecido se encontraba con dos personas más al momento del fatídico hecho, quienes eran sus ayudantes y no pudieron evitar la tragedia.