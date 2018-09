Joven con problemas mentales da a luz tras ser presuntamente violada por sus parientes

SANTA CRUZ DE YOJOA, HONDURAS.- Una joven con problemas mentales dio a luz a un bebé luego de una presunta violación que sufrió de uno de sus familiares en su casa de habitación ubicada en la aldea San Isidro del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.



La víctima de 28 años de edad, quien no ha sido identificada, no puede caminar, hablar ni escuchar, habría salido embarazada de uno de sus parientes, entre los cuales se señala a su padrastro y hermano menor.



La joven fue sacada de su vivienda tras una denuncia interpuesta a las autoridades, quienes lograron la captura de Víctor Guzmán, padrastro de la fémina.

El detenido aseveró que él no tiene nada que ver con el delito que le señalan, ya que trabaja todo el día y llega a su casa hasta las 8:00 de la noche.



"Yo me di cuenta cuando la niña dio a luz, fue cuando la mamá de ella me dijo: 'Víctor, la niña se me muere, está dando a luz a una niña'", relató el ciudadano a bordo de una patrulla de la Policía Nacional.



Guzmán explicó que tiene 21 años de vivir con la madre de la joven, y que en ningún momento ha tenido malas intenciones con ella, ni con ninguna de sus hermanas. "Ellas (hijastras) se quedaron bajo mi techo y ninguna de ellas va a decir que les he tocado un solo pelo, y me siento orgulloso por ello".



El sospechoso fue trasladado a la fiscalía, donde se someterá a pruebas médicas para determinar si él es el padre del bebé que nació en junio de este año. El hermano de la víctima aún no ha sido detenido.



La hondureña fue trasladada a un centro asistencial, donde se le realizarán estudios para evaluar su estado de salud, además se revisarán las condiciones en las que se encuentra el menor.

