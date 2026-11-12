Restos de Miguel Ángel Asturias regresan a Guatemala tras 52 años en el exilio

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Los restos del Premio Nobel de Literatura de 1967 Miguel Ángel Asturias (1889-1974) llegarán hoy a Guatemala procedentes de París, más de medio siglo después de su muerte en el exilio, para recibir honores de Estado que culminarán el próximo domingo con su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital.
Las cenizas del célebre escritor guatemalteco, fallecido en Madrid en 1974 y sepultadas durante 52 años en el famoso cementerio parisino de Père Lachaise, arribarán al Aeropuerto Internacional La Aurora, en el sur de la urbe, en una ventana prevista entre las 16:45 y 18:00 hora local (22:45-00:00 GMT).
Asturias, considerado el principal retratista de la sociedad guatemalteca y uno de los pioneros del realismo mágico en la literatura universal, vivió un exilio forzado de más de doce años tras el golpe de Estado de 1954 que le arrebató su nacionalidad.
Sus obras insignes, como "El señor presidente" (1946) y "Hombres de maíz" (1949), abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas.
De acuerdo con la agenda oficial de homenajes del Ministerio de Cultura de Guatemala, las exequias continuarán este viernes con velatorios públicos en la tradicional Iglesia de Candelaria, en el centro histórico de la capital.
El próximo sábado se realizarán tributos en el sitio arqueológico maya Kaminaljuyú, seguidos de honores de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura, el recinto protocolario del Ejecutivo.
El homenaje concluirá el domingo 15 de noviembre con la ceremonia oficial de inhumación en el monumento funerario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El retorno de los restos coincide además con la devolución a Guatemala del acervo patrimonial del autor —incluidas sus medallas de los premios Nobel y Lenin de la Paz, diplomas y un bastón de mando indígena— depositado hasta ahora en la Biblioteca Nacional de Francia.
Sus obras clave
La obra del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974) está marcada por la denuncia social y el mito enraizado en la cosmología de los pueblos originarios de su país natal.
"Entre los indios existe una creencia en el Gran Lengua. El Gran Lengua es el vocero de la tribu. Y en cierto modo eso es lo que yo he sido: el vocero de mi tribu", se definió Asturias ante el crítico chileno-argentino Luis Harss, según el libro de este último "Los nuestros" (1966), recopilación de entrevistas a escritores que marcó el canon del boom latinoamericano.
Estas son las principales obras de un autor que no se dejó amedrentar por el autoritarismo, pese a que tuvo que exiliarse y le fue arrebata la ciudadanía guatemalteca durante más de una década:
1. "El señor Presidente" (1946)
Inspirada en la figura del guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, que gobernó de forma autoritaria y represora entre 1898 y 1920, marcando la juventud de Asturias, es uno de los máximos exponentes de la llamada "novela del dictador" que proliferó en el siglo XX en América Latina.
"Todo lo que hay en 'El señor Presidente', especialmente el miedo, es producto del ambiente en el que crecí", explicó el autor al poeta español Luis López, que recopiló las charlas en el libro "Conversaciones con Miguel Ángel Asturias", de 1974, y que comparó la dictadura con "un veneno, el veneno de una inmensa araña".
2. Hombres de maíz (1949)
Asturias aborda la concepción maya del maíz como elemento sagrado a través de personajes e historias arraigadas en el mundo rural guatemalteco, enfocándose en el despojo de los territorios indígenas y su resistencia cultural.
En "Hombres de maíz" -considerada por algunos críticos como su gran obra- el mito se funde con la experiencia cotidiana y la memoria colectiva de los protagonistas.
3. Mulata de tal (1963)
En "Mulata de tal" reina la ambición en un universo dominado por lo demoníaco: un hombre entrega a su esposa al diablo Tazol a cambio de riquezas. La novela entrelaza la mitología maya k'iche' con la tradición cristiana en un relato de vivencias fantásticas y personajes grotescos.
"En 'Hombres de maíz', como en 'Mulata de tal', he tratado de encerrarme en lo puramente indoamericano, en lo indígena y en lo americano, (...) buscando dentro de la hermosa lengua española aquello que expresa mejor el sentir y el pensar de las gentes de mi raza", explicó el "mestizo" Asturias a Luis López.
4. Viento fuerte (1950)
Esta novela marca el inicio de la célebre "trilogía bananera" de Asturias.
"Es una gran denuncia de la explotación que realizó en Guatemala la compañía bananera" estadounidense United Fruit Company (UFCO), recuerda a EFE el editor Raúl Figueroa Sarti, cuyo sello, F&G Editores, ha publicado 14 títulos del catálogo del autor.
Mediante sus páginas, el galardonado visibiliza la explotación agrícola, la subordinación del poder político local y el dominio económico extranjero en el país centroamericano. Completan la saga "El Papa verde" (1954) y "Los ojos de los enterrados" (1960).