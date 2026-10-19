Guatemala repatriará los restos de Miguel Ángel Asturias en noviembre

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El Gobierno de Guatemala anunció este lunes que los restos del escritor y Premio Nobel de Literatura , Miguel Ángel Asturias , volverán al país centroamericano el próximo 12 de noviembre, más de medio siglo después de que falleciera en Madrid (España) en 1974 y fuera enterrado en Francia.

Los restos de Asturias se encuentran en el cementerio de Père Lachaise en París y retornarán a Guatemala por mandato del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y de la familia del escritor.

Durante tres días, el ganador en 1967 del Premio Nobel de Literatura recibirá varios homenajes en diversas actividades hasta que el 15 de noviembre será inhumado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, las instalaciones teatrales más importantes de la nación centroamericana, de acuerdo a la misma fuente.

El ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, Luis Méndez Salinas, precisó este lunes a periodistas que "el retorno no debe limitarse a actos protocolarios, sino convertirse en una oportunidad para que los guatemaltecos redescubran la obra de uno de los principales referentes de la literatura nacional".

Como parte de las actividades por la repatriación de Asturias, Guatemala presentará este mes la obra de teatro "La tumba del Gran Lengua", un homenaje al nobel, escrita en 1998 por Joaquín Orellana y estrenada hasta el momento únicamente en España en 2002.

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"El 3 de noviembre también se inaugurará en el Palacio Nacional de la Cultura una exposición de manuscritos y documentos del archivo de Asturias", añadió el Gobierno.