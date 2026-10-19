  1. Inicio
  2. · Nuestros productos
  3. · Revistas
  4. · Siempre

Guatemala repatriará los restos de Miguel Ángel Asturias en noviembre

Los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967, volverán a su país el próximo 12 de noviembre, tras más de cinco décadas en el exilio

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:18
Guatemala repatriará los restos de Miguel Ángel Asturias en noviembre

En un primer momento se dijo que la repatriación de los restos del escritor sería este mes de octubre, pero finalmente será el 12 de noviembre.

 Retrato: Sergio Chiuz / El Heraldo

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El Gobierno de Guatemala anunció este lunes que los restos del escritor y Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, volverán al país centroamericano el próximo 12 de noviembre, más de medio siglo después de que falleciera en Madrid (España) en 1974 y fuera enterrado en Francia.

Nobeles latinoamericanos que marcaron la historia de las letras

Los restos de Asturias se encuentran en el cementerio de Père Lachaise en París y retornarán a Guatemala por mandato del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y de la familia del escritor.

Durante tres días, el ganador en 1967 del Premio Nobel de Literatura recibirá varios homenajes en diversas actividades hasta que el 15 de noviembre será inhumado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, las instalaciones teatrales más importantes de la nación centroamericana, de acuerdo a la misma fuente.

El ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, Luis Méndez Salinas, precisó este lunes a periodistas que "el retorno no debe limitarse a actos protocolarios, sino convertirse en una oportunidad para que los guatemaltecos redescubran la obra de uno de los principales referentes de la literatura nacional".

Como parte de las actividades por la repatriación de Asturias, Guatemala presentará este mes la obra de teatro "La tumba del Gran Lengua", un homenaje al nobel, escrita en 1998 por Joaquín Orellana y estrenada hasta el momento únicamente en España en 2002.

"El 3 de noviembre también se inaugurará en el Palacio Nacional de la Cultura una exposición de manuscritos y documentos del archivo de Asturias", añadió el Gobierno.

Una muerte en el exilio

Asturias, quien falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974, regresará a su patria tras décadas de gestiones oficiales.

En un principio el retorno de Asturias estaba planificado para este 19 de octubre, fecha de su natalicio, pero finalmente tendrá lugar en noviembre.

El guatemalteco ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967, solo siete años después de salir al exilio por su posicionamiento político de izquierdas.

Su obra principal es "El señor presidente", uno de los máximos exponentes de la llamada "novela del dictador" que proliferó en el siglo XX en América Latina, y se le considera uno de los grandes maestros del realismo mágico y un importante precursor del conocido como boom latinoamericano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias