Tegucigalpa, Honduras.- El Teatro Nacional Manuel Bonilla reabrió sus puertas la noche del viernes 20 de noviembre, más de un año después de su cierre por restauración, con un concierto por el 130 aniversario de la Banda de los Supremos Poderes. La sala de Tegucigalpa recibió a ministros, al alcalde Juan Diego Zelaya, a representantes de la empresa privada y a un público de generaciones diversas.

La banda ofreció un programa de aniversario y entregó reconocimientos a tres de sus antiguos directores, los maestros José Godoy, Luis Nieto y Conrado Chavarría.



Fue el ministro de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Handal, quien explicó lo que implicó devolver el teatro al público.

Comenzó con un agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría, a quienes pidió un fuerte aplauso. Dio las gracias también a la alcaldía, a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canatuhr) y al ministro de Turismo, y expresó su gratitud por la oportunidad de "volver a abrir este espacio". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su relato puso nombre a uno de los trabajadores, Juan Manuel, a quien llamó al frente por haber devuelto el funcionamiento a la tramoya y a la caja escénica, que Handal subrayó como originales del inmueble.

"Cuando trabajamos todos en unidad, cuando trabajamos con la misma visión, con el mismo deseo, grandes cosas suceden", afirmó. Cerró esa parte de su intervención con un "Dios bendiga a Honduras, somos cultura".

Proyectos en puerta

Handal adelantó que muy pronto quedará habilitado un segundo teatro. Aseguró además que la Secretaría ya trabaja en la búsqueda de una nueva sede de música. "Estamos también ya buscando un nuevo edificio para todos, para el Conservatorio, para la banda".

Añadió que había conversado con el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, y con el presidente de la República, Nasry Asfura, y que "esperamos muy pronto encontrar espacio también para el nuevo distrito de las artes de Tegucigalpa", proyecto paralelo al de San Pedro Sula, donde hoy funciona la Casa de la Cultura.

El respaldo político llegó de la vicepresidenta del CN, Johana Bermúdez, quien habló en nombre del presidente del cuerpo legislativo, felicitó al ministro por el dinamismo que ha impreso a la Secretaría y aseguró que el Congreso respaldará el presupuesto necesario para el arte y la cultura. "130 años de historia. Mire cómo nos han hecho revivir la hermosa Banda de los Supremos Poderes", dijo. El acto protocolario concluyó con un "¡Viva Honduras!".

Una oda a la música

La Banda de los Supremos Poderes reunió a unos 40 instrumentistas, entre ellos varios invitados, para un programa de 11 piezas que va del medley de Earth, Wind & Fire a un popurrí de Luis Miguel.