María de los Ángeles Moncada: "No hemos hecho dos bandas iguales en más de 30 años"

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace más de tres décadas un legado familiar se borda entre madejas de hilos de seda y podesua azul y blanco. María de los Ángeles Moncada mantiene presente, puntada a puntada, el recuerdo de su madre, Elvira Valladares (“Muñeca”), y de su abuela, Irene Francisca Landa, sus mentoras en la vida y en la costura.

Con la jocosidad y la afabilidad que la caracterizan (adjetivos que, confesó, heredó de sus antecesoras), la designada para elaborar la nueva banda presidencial —que portará el presidente electo Nasry "Tito" Asfura durante su toma de posesión el próximo 27 de enero— abrió las puertas de su casa para conversar sobre esta tradición a la que regresa cada cuatro años.

"Me siento alegre, contenta y agradecida de que la gente siempre confía en mi trabajo", introdujo Marielos, como también se le conoce, mientras daba inicio a una entrevista que se sintió más como una cálida plática con referencias familiares, confesiones de oficio y una que otra broma sobre el paso del tiempo.

Algunos conocen su historia, pero habrá quienes la escuchen por primera vez. ¿Nos puede remontar a los orígenes de este linaje?

En un principio, con mi madre y mi abuela, teníamos nuestro taller en la primera avenida de Comayagüela y allí recibimos la visita del presidente electo de aquel tiempo, Carlos Roberto Reina (1994-1998), él teniendo conocimiento de que ellas dos bordaban y confeccionaban trajes. En esa época las bandas, aunque muy lindas, eran elaboradas a máquina. Entonces él nos dijo: "No, yo quiero algo especial para mí", por el acercamiento y el amor que tenía hacia mi familia.

Fue así como nos buscaron la primera vez y como iniciamos con este reto (que así lo llamó mi madre); consecutivamente ya corrieron 31 años en esta labor. Aunque lastimosamente ella ya no está conmigo, yo continúo con su legado.

Sobre el acercamiento que tuvo en esta ocasión con el nuevo presidente electo, Nasry Asfura, ¿qué impresiones recoge usted?

Para mi sorpresa, él me visitó. Regularmente he sido yo quien visita la casa de los presidentes o los bunkers donde ellos están, porque sé que les queda poco tiempo libre, entonces yo estaba en la disponibilidad de que ellos me llamaran y de ir al lugar donde ellos me dijeran. Pero, para mi sorpresa, él dijo: "No, yo tengo que ir a visitarla". Entonces le di la dirección de esta casa, donde estaba con mis nietos y mis hijas, y aquí vino a visitarnos, como una persona más, a solicitar un trabajo.

Para mí fue muy agradable, en el sentido de que un presidente electo se tome ese tiempo para venir a solicitarme un trabajo que yo ya siento que estoy en la obligación de hacer por el legado que mi madre me dejó. Ese gesto me llenó grandemente, conocerlo a él como persona, con la calidad humana, con el cariño, con el respeto con el que se dirigió a mí. Yo nunca había estado cerca de él, solo lo miraba y decía: "Él es un hombre trabajador".

A diferencia de ocasiones anteriores, en las que ha recibido esta solicitud en diciembre, esta vez la llamaron hasta el 6 de enero. ¿Cómo han sido la comunicación y los tiempos?

Sí, ya el 6 de enero se comunicaron conmigo las personas encargadas. De hecho, me marcó una de las hijas de él (Nasry), Monique, que quería platicar conmigo sobre todo lo referente a la banda, en dónde nos podríamos reunir, y así concretamos que ellos dos vinieran a esta casa un par de días después. Curiosamente quedamos de vernos a las 4:00 de la tarde y acabé recibiéndolos a las 7:00 de la noche.

Hicimos la toma de medidas, aclaramos algunos detalles y él me hizo una solicitud de algo personal que quiere que la banda lleve y que no puedo revelar. Nos pusimos en plática y recuerdo que me dijo: "De tus experiencias, ¿qué me podés decir?, ¿cómo se coloca? Si hay que practicar, practicamos aquí". Porque son cosas que cuando ya están en la toma de posesión, aunque parezca fácil, el mismo nervio traiciona tanto a la persona que está poniendo la banda como a quien la recibe.

¿En qué estado se encuentra la banda actualmente?

Ya voy casi en la fase final, en la que ya he recortado donde yo trabajé el bordado y entonces ya procedo a aplicar el escudo sobre el lienzo. Ya empiezo a bordar en sí todos los detalles porque es volver a rebordar y a remarcar los tonos, el contorno, todos los detalles para que me quede incrustada y bien cosida en la bandera.